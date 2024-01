Eurobank Headquarters: Ενα σύγχρονο «πράσινο» κτίριο στο κέντρο της Αθήνας

Ένα σύγχρονο «πράσινο κτίριο» στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Ομήρου 2 και Σταδίου 12, θα στεγάσει τη διοίκηση της Eurobank.

Το αυτοτελές πολυώροφο κτίριο των 4.500 τ.μ. σε οικόπεδο 430 τ.μ. απέκτησε η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ τον Ιούνιο του 2018. Το επενδυτικό πλάνο της Grivalia (η οποία απορροφήθηκε από τον όμιλο Eurobank το 2019) περιελάμβανε τη ριζική ανακατασκευή του κτιρίου και την ενεργειακή του αναβάθμιση, με σημείο αναφοράς την αισθητική αναβάθμιση των όψεων. Στόχος ήταν να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο κτίριο υψηλών προδιαγραφών με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας.

Το νέο Κτίριο Διοίκησης της Eurobank αποτελεί έργο υψηλού συμβολισμού, σημειώνει η τράπεζα. Προωθεί την επανατοποθέτηση και επαναδραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Προάγει ένα νέο μοντέλο ήπιας και βιώσιμης λειτουργίας επαγγελματικών ακινήτων και αναδεικνύει τις πρoοπτικές ανάπτυξης από την αξιοποίηση των κτιρίων του κέντρου.

Η ριζική ανακαίνιση του κτιριακού συγκροτήματος ενισχύει την αναβάθμιση που συντελείται στο ευρύτερο αστικό τοπίο της περιοχής καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη σειρά επενδυτικών πρωτοβουλιών που προέρχονται κυρίως από την τουριστική βιομηχανία.

Σταύρος Ιωάννου: Στηρίζουμε έμπρακτα την αναγέννηση του κέντρου της πόλης

«H Eurobank επιδιώκει να είναι δημιουργικά παρούσα στη δημόσια ζωή και να συμμετέχει ενεργά σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια, σε οτιδήποτε σηματοδοτεί το σύγχρονο και το πρωτοποριακό», επεσήμανε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank.

«Στο πλαίσιο αυτό, συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και επενδύει στην ενίσχυση του ρόλου της περιοχής ως πόλο έλξης, εντός του οποίου εκσυγχρονίζονται και αξιοποιούνται εμβληματικά κτίρια ώστε να δημιουργηθούν νέοι, πράσινοι, επαγγελματικοί χώροι που στεγάζουν επιχειρηματική δραστηριότητα για κομβικούς κλάδους της οικονομίας.

Η απόφασή μας να αναδείξουμε το υπερσύγχρονο, ριζικά ανακαινισμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Ομήρου & Σταδίου, ως Κτίριο της Ανώτατης Διοίκησης, υπογραμμίζει αυτή μας τη στόχευση. Υπηρετεί παράλληλα τη θέλησή μας για αξιοποίηση ιδιόκτητων ακινήτων του χαρτοφυλακίου μας, με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και τους εργαζόμενους.

Τα νέα μας γραφεία, με σύγχρονη, υψηλής αισθητικής, λιτή γραμμή, ακριβώς απέναντι από το ιστορικό Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, που κοσμεί την περιοχή, αναβαθμίζουν ευρύτερα την ιστορική πλατεία Κολοκοτρώνη, που συνδέθηκε με την κοινοβουλευτική ιστορία του τόπου για έναν περίπου αιώνα. Στηρίζουμε έμπρακτα την αναγέννηση του κέντρου της πόλης και την μετεξέλιξή του σε ένα καλαίσθητο, σύγχρονο κόμβο επιχειρηματικής ανάπτυξης, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορικότητα».

Πιστοποίηση Gold

Ο σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία του Κτιρίου Διοίκησης συνάδουν με την Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης, σημειώνει η τράπεζα. Η πιστοποίηση LEED for Core & Shell σε επίπεδο Gold τεκμηριώνει με εγκυρότητα τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας του κτιρίου. Το πρότυπο βαθμονόμησης LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο σύμβολο αριστείας στο δομημένο περιβάλλον κτιρίων που έχει δημιουργηθεί από το Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων των Η.Π.Α. (U.S. Green Building Council).

Ο σχεδιασμός και η ριζική ανακαίνιση του κτιρίου βασίστηκαν στις αρχές της αειφόρου δόμησης που αποσκοπούν στη βέλτιστη ενεργειακή και περιβαλλοντική συμπεριφορά του κτιρίου, τον εξορθολογισμό των απαιτούμενων φυσικών πόρων και αποβλέπει στην αξιόπιστη ποσοτικοποίηση της σχετικής απόδοσης του έργου.