Κίεβο: Καταστρέψαμε μεγάλο ρωσικό αποβατικό στη Μαύρη Θάλασσα

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας κατέστρεψαν το μεγάλο ρωσικό αποβατικό πλοίο Tsezar Kunikov ανοιχτά της κατεχόμενης Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα ο ουκρανικός στρατός.

«Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, μαζί με τη μονάδα πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας, κατέστρεψαν το μεγάλο αποβατικό πλοίο Tsezar Kunikov. Βρισκόταν σε ουκρανικά χωρικά ύδατα κοντά στην Αλούπκα την ώρα του πλήγματος», διευκρινίζει ο ουκρανικός στρατός σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Νωρίτερα o Ukrainska Pravda, μεγάλος ειδησεογραφικός ιστότοπος της Ουκρανίας, είχε μεταδώσει ότι ουκρανικά θαλάσσια drones έπληξαν και προκάλεσαν ζημιές σε μεγάλο ρωσικό αποβατικό πλοίο ανοιχτά της κατεχόμενης από τη Ρωσία Κριμαίας.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος είχε δημοσιοποιήσει βίντεο που έδειχναν στήλη καπνού να υψώνεται στη θάλασσα ανοιχτά της νότιας ακτής της Κριμαίας και ελικόπτερα να υπερίπτανται.

Ο Ουκρανός βουλευτής Ολέξι Χονσαρένκο δήλωσε ότι το πλοίο που αποτέλεσε στόχο ήταν το Tsezar Kunikov, το οποίο είχε συμμετάσχει στις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γεωργία το 2008.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα αυτό. Ωστόσο νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι κατέρριψε έξι ουκρανικά drones «πάνω από τα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας».

Ο Χονσαρένκο και η Ukrainska Pravda δεν διευκρίνισαν πότε έγινε η επίθεση αυτή.

#Ukraine's done it again 😊. Another ship from Russia's Black Sea fleet was severely damaged & may have joined all the others on the bottom of the Black Sea. Overnight, several Ukrainian sea drones struck the Caesar Kunikov - a large landing ship - positioned close to shore in… pic.twitter.com/vWTQaGaYJJ — Glasnost Gone (@GlasnostGone) February 14, 2024

‼️BREAKING‼️



🔥| 🇺🇦Ukraine has sunk another large landing ship of the 🇷🇺Russian Black Sea Fleet near the Crimea.



😍|| You can see that the ship's ammunition is exploding. It can be seen that to save the "drowning" approached another ship. Also seen nearby is a submarine. pic.twitter.com/qgwytPiV9P — Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) February 14, 2024