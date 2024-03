Epsilon Net: Ολοκληρωμένη σειρά λύσεων για πληρωμές με κάρτες

Ο Όμιλος EPSILON NET ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της υπηρεσίας «EPSILON ALL in ONE» από την ΑΑΔΕ, η οποία αποτελεί τη βάση για τη διάθεση προς τις επιχειρήσεις της ολοκληρωμένης σειράς λύσεων All in one Cash Register/POS, που συνδυάζει και διασυνδέει:

• Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης ή συστήματα ERP

• Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης αδειοδοτημένου με αναβαθμισμένη πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΠΟΛ Α.1158/2023 &

• Soft POS για την αποδοχή πληρωμών μέσω χρεωστικών & πιστωτικών καρτών

Οπως αναφέρει η εταιρία σε σχετική ανακοίνωση, η οικογένεια λύσεων «EPSILON ALL in ONE» προσφέρει άμεσες ευκολίες για πληρωμές με κάρτες, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης φορολογικών μηχανισμών, ενσωματώνοντας σε μια συσκευή διαφορετικές επιλογές, όπως:

➢ Νέου τύπου ψηφιακή ταμειακή μηχανή διασυνδεδεμένη με POS & Πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης εύκολα και απλά σε μια συσκευή!

➢ Ολοκληρωμένη λύση ERP με POS & Πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Στόχος του Ομίλου EPSILON NET είναι να προσφέρει στους πελάτες του, επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες ένα εύχρηστο συνδυασμό ψηφιακής ταμειακής μηχανής & POS ή ERP & POS, ώστε να προσαρμοστούν άμεσα, απλά και με ασφάλεια στα νέα δεδομένα της αγοράς και στις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Οι λύσεις «EPSILON ALL in ONE» προσφέρουν:

τη δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων λιανικής απευθείας από το POS , χωρίς φορολογικό μηχανισμό και με πιστοποιημένη συμβατότητα σύμφωνα με τις προδιαγραφές διασύνδεσης των ταμειακών με τα POS βάσει Απόφασης ΑΑΔΕ 1155/2023.

, χωρίς φορολογικό μηχανισμό και με πιστοποιημένη συμβατότητα σύμφωνα με τις προδιαγραφές διασύνδεσης των ταμειακών με τα POS βάσει Απόφασης ΑΑΔΕ 1155/2023. την έκδοση τιμολογίων χονδρικής προς επιχειρήσεις

την έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών

την έκδοση και διαβίβαση των τιμολογίων προς το Δημόσιο και τους Δημόσιους Οργανισμούς

όλα τα ανωτέρω εκδίδονται και διαβιβάζονται μέσω της υπηρεσίας του Παρόχου Epsilon Digital

Παράλληλα διασφαλίζονται:

Υψηλό επίπεδο τεχνολογίας & διαλειτουργικότητας

Φορητότητα μέσω της φιλοξενίας σε οποιαδήποτε mobile Android συσκευή με δυνατότητα NFC τεχνολογίας ή/και card reader

Διασύνδεση με την ΑΑΔΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της φορολογικής νομοθεσίας

Αυτόματη διασύνδεση με το λογισμικό του εξωτερικού Λογιστικού Γραφείου ή το λογισμικό Λογιστικής Παρακολούθησης

Δυνατότητα διασύνδεσης με Loyalty Schemes

Υψηλό επίπεδο υποστήριξης και φορολογική συμμόρφωση

Δυνατότητα off-line λειτουργίας

Απλή και εύχρηστη λειτουργία με άρτια υποστήριξη

Το «EPSILON ALL in ONE» χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% μέσω της ενίσχυσης Voucher από το πρόγραμμα «Ψηφιακών Συναλλαγών» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ενώ παράλληλα, η επιχείρηση αξιοποιεί τα πολλαπλά φορολογικά κίνητρα που παρέχει η νομοθεσία για την αποκλειστική διαβίβαση παραστατικών μέσω Πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, καταλήγει η ανακοίνωση.