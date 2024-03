Από Ελλάδα στην Κύπρο και αντίστροφα ταξιδεύει η «Στείλε Δέμα» της Box Now

Η BOX NOW στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων της και στην Κύπρο, δίνει τη δυνατότητα αποστολής δέματος από Locker σε Locker, όχι μόνο εντός της χώρας, αλλά και από Ελλάδα σε Κύπρο και αντίστροφα.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για την υπηρεσία «Στείλε δέμα» που τώρα ταξιδεύει και στην Κύπρο με τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές και την ποιότητα υπηρεσιών της BOX NOW. Με αυτό τον τρόπο η BOX NOW αποτελεί την πρώτη εταιρεία στο last mile που δίνει την δυνατότητα για cross-border αποστολή δεμάτων από Locker σε Locker παρέχοντας πλέον διεθνείς υπηρεσίες αποστολής και παραλαβής.

Ταυτόχρονα, με την ευκολία της χρήσης της υπηρεσίας «Στείλε Δέμα» ακόμα και τα μικρά e-shops έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τις παραγγελίες των πελατών τους στην Κύπρο (και αντίστροφα) με χαμηλό κόστος, γρήγορα, ευέλικτα και αποτελεσματικά για τον πελάτη τους.

Πώς γίνεται αυτό;

Επιλέγει χώρα προορισμού και μέγεθος δέματος Συμπληρώνει τα στοιχεία του παραλήπτη και επιλέγει το locker παραλαβής Ολοκληρώνει την συναλλαγή online

Τέλος, γράφει πάνω στο δέμα τον αριθμό δέματος ή εκτυπώνει το voucher αποστολής. Η υπηρεσία υποστηρίζει την αποστολή μικρών και μεσαίων δεμάτων τα οποία παραδίδονται σε 3 εργάσιμες ημέρες.

Ο CEO της BOX NOW, Δημήτρης Ανδριώτης με αφορμή την έναρξη της διεθνούς υπηρεσίας «Στείλε Δέμα» στην Κύπρο δήλωσε:

«Από την πρώτη μέρα της λειτουργίας θέλουμε να προσφέρουμε μοναδικές, καινοτόμες και σύγχρονες λύσεις για τους πελάτες μας. Οι νέες δυνατότητες της υπηρεσίας «Στείλε Δέμα» ανοίγουν το δρόμο για διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχουμε, με μοναδικό γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας και των συνεργαζόμενων e-shops σε Ελλάδα και Κύπρο».