Ο Τάσος Κωνσταντινίδης Marketing Manager στην Yamaha Motor Greece

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο των Πωλήσεων και του Marketing, o Τάσος Κωνσταντινίδης, ανέλαβε καθήκοντα Marketing Manager στην Yamaha Motor Greece.

Η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικές εταιρείες στον τομέα των Πωλήσεων και του Marketing.

Ο κος Κωνσταντινίδης κατέχει Masters of Engineering in Manufacturing & Management από το Πανεπιστήμιο UMIST, University of Manchester Institute of Science & Technology.