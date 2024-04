O Όμιλος Space Hellas στη διεθνή έκθεση BEYOND

Η Space Hellas και οι εταιρείες του Ομίλου, SingularLogic, AgroApps, SenseOne και Web-IQ, συμμετέχουν για άλλη μια φορά στη διεθνή έκθεση καινοτομίας και τεχνολογίας BEYOND, με κεντρικό θέμα “UNLOCKING POTENTIAL: The Age of AI”, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η έκθεση θα διεξαχθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, από τις 25 έως τις 27 Απριλίου. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου για ολιστική προσέγγιση στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών, οι εταιρείες του Ομίλου θα δώσουν το δυναμικό τους παρών στην έκθεση, στο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | STAND C20, με τις τεχνολογικές λύσεις και υπηρεσίες τους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την Κυβερνοασφάλεια, τις Έξυπνες Πόλεις, την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και την Ευφυή Γεωργία. Καθόλη τη διάρκεια της έκθεσης, τα στελέχη των εταιρειών του Ομίλου θα συμμετέχουν σε προγραμματισμένες παρουσιάσεις και συζητήσεις τόσο της ΒΕΥΟΝD, όσο και των παράλληλων συνεδρίων.

Η BEYOND διοργανώνεται από τη ΔΕΘ–HELEXPO, τη Be-Best και τους Industry Disruptors Game Changers (IDGC) με συνδιοργανωτές το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης), του Υπουργείου Τουρισμού και της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης».