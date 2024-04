Κ. Βουτεράκος (KG Law Firm): Απλοποίηση αδειοδοτήσεων για προσέλκυση επενδύσεων

Στην ανάγκη διαρκούς απλοποίησης των αδειοδοτικών διαδικασιών και του νομικού πλαισίου για τις επενδύσεις στη Ελλάδα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Κωνσταντίνος Βουτεράκος, Senior Partner της KG Law στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο πάνελ με τίτλο «Navigating the Path Towards a Resilient Economy: Investment Strategies and Growth Opportunities», υπογράμμισε τη σημασία διαμόρφωσης ενός σταθερού επενδυτικού και αναπτυξιακού περιβάλλοντος, για τους ξένους επενδυτές στην Ελλάδα, και την ανάγκη συνεργασίας του ιδιωτικού τομέα και της πολιτείας.

«Ο καθένας μας από τον τομέα της ευθύνης του, είναι σημαντικό να καταλάβει ότι πρέπει να απλοποιήσουμε το πλαίσιό μας, να έχουμε μία πιο θετική προσέγγιση στη λύση των προβλημάτων» σχολίασε και συνέχισε «Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το Δημόσιο, αλλά και με τον κάθε έναν από εμάς και την ατομική ευθύνη που έχουμε, ως πολίτες αυτής της χώρας», σημείωσε ο κ. Βουτεράκος.

Μεγάλη έμφαση δόθηκε κατά την τοποθέτησή του, στο νομικό πλαίσιο της χώρας και στους περιορισμούς που αυτό μπορεί να επιφέρει στη δραστηριοποίηση των ξένων επενδυτών και στην ανάπτυξη των εγχώριων projects. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η αναφορά στην προτίμηση που δείχνουν οι επενδυτές σε ώριμα projects, έναντι των greenfield, προς αποφυγή καθυστερήσεων λόγω των αδειοδοτικών διαδικασιών, και στην ανάγκη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων. Με τη διεύρυνση του πλαισίου κεντρικής αδειοδότησης, θα διευκολυνθούν και οι μικρότερες επενδύσεις. «Στον δυτικό κόσμο που ζούμε, το μήνυμα της νέας εποχής είναι ότι όλα γίνονται πια πιο γρήγορα γιατί και η τεχνολογία βοηθάει σε αυτό» συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Βουτεράκος, σχολίασε την ενσωμάτωση της τεχνολογίας ως μέσο ανάπτυξης πολλών τομέων του ελληνικού επιχειρείν. Με τον τρόπο αυτόν, και κυρίως μέσω επενδύσεων σε τομείς που δεν είναι προφανείς, όπως ο πρωτογενής τομέας, και η παιδεία, η Ελλάδα θα καταφέρει να γίνει μια sustainable χώρα, ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

«Η χώρα μπορεί να είναι μικρή, αλλά έχει ένα τεράστιο πολιτισμικό κεφάλαιο. Το ελληνικό brand name μετράει στο εξωτερικό και πρέπει να είμαστε περήφανοι γι’ αυτό και να το εκμεταλλευόμαστε» πρόσθεσε ο κ. Βουτεράκος.