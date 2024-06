Κλίμα αισιοδοξίας στην AS Company

Την αισιοδοξία της για την πορεία της AS Company κατά τα επόμενα χρόνια εξέφρασε η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας, η οποία στο πλαίσιο της χθεσινής της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της, αναφέρθηκε επίσης και στη νέα στρατηγική που προτίθεται να ακολουθήσει.

«Η εταιρεία σημείωσε το 2023 την καλύτερη επίδοσή της σε όρους λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας και είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τα επόμενα δέκα χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της εταιρείας Απόστολος Πεταλάς, συμπληρώνοντας: «Διευρύνουμε τα μερίδιά μας, ανταγωνιζόμενοι μεγάλες διεθνείς εταιρείες και αυτό οφείλεται στη στρατηγική μας. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας είναι η ευελιξία που διαθέτουμε» και επίσης ότι «θα πρέπει να γίνουμε πιο εξωστρεφείς στο επενδυτικό κοινό».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης Ευστράτιος Ανδρεάδης αναφέρθηκε στη στρατηγική της εταιρείας να στραφεί στη δημιουργία και προώθηση δικών της προϊόντων και το πόσο αυτό συνέβαλε στην ανταγωνιστικότητα και στα οικονομικά της μεγέθη: «Μέσα σε πέντε χρόνια καταφέραμε να διαμορφώσουμε τη συμμετοχή των δικών μας προϊόντων στο 33%, με προοπτική να σκαρφαλώσουμε φέτος στο 38%. Σε μια πενταετία από τώρα, στόχος μας είναι να ανεβάσουμε τη συμμετοχή των δικών μας προϊόντων στο 60%, εκτός εάν μεσολαβήσει η ανάληψη κάποιας μεγάλης αντιπροσωπείας. Σε κάθε περίπτωση, θα επιδιώξουμε να αυξάνουμε χρόνο με το χρόνο τις πωλήσεις των δικών μας προϊόντων».

Αναφερόμενος στην πρόσφατη ανακοίνωση της AS Company για προχωρημένες διαπραγματεύσεις προκειμένου η εταιρεία να αποκτήσει τα δικαιώματα αποκλειστικής διανομής νέων κατηγοριών προϊόντων για βρέφη και παιδιά (τα σήματα Chicco και Boppy, για την Ελλάδα και την Κύπρο και τα σήματα Bébé Comfort, and Safety First, για τη χώρα μας), ο Ευστράτιος Ανδρεάδης εκτίμησε ότι οι διαπραγματεύσεις θα προχωρήσουν και όλα δείχνουν πως θα ολοκληρωθούν. Απέφυγε ωστόσο να θέσει συγκεκριμένους στόχους πωλήσεων, τονίζοντας πως θα χρειαστεί κάποιος χρόνος προετοιμασίας.

Πέραν αυτού, ο πρόεδρος της εισηγμένης αναφέρθηκε στη γενικότερη στρατηγική της ΑS Company να αμβλύνει τις επιπτώσεις από τη δυσμενή εξέλιξη του δημογραφικού ζητήματος και ειδικότερα από την πτώση της ζήτησης που προκαλείται στην αγορά των παιδικών παιχνιδιών. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία προχώρησε στο λανσάρισμα πολλών gadgets, αλλά και προϊόντων που δεν απευθύνονται μόνο στις ηλικίες μεταξύ τριών και εννέα ετών, αλλά φτάνουν και μέχρι την εφηβεία. Επίσης, οι δρομολογούμενες νέες αντιπροσωπείες θα διευρύνουν την γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων της εταιρείας, μέσα από την επέκταση σε προϊόντα που απευθύνονται σε βρέφη και μητέρες και βρίσκονται αρκετά κοντά στο μέχρι σήμερα προϊοντικό της μίγμα.

Σε ότι αφορά την πορεία της φετινής χρονιάς, η διοίκηση της AS Company ανέφερε ότι μέχρι τώρα κινείται στα περυσινά περίπου επίπεδα, με αρκετές υπάρχουσες προκλήσεις, όπως για παράδειγμα η εκτίναξη του μεταφορικού κόστους.

ΥΓ: Να σημειωθεί πως μετά από πολλά χρόνια απουσίας, η διοίκηση της AS Company έχει προγραμματίσει παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.