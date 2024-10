«Εκκολαπτήριο» tech hubs γίνεται η Ελλάδα

Η «βροχή» επενδύσεων σε τεχνολογικά hubs στη χώρα μας τα τελευταία τρία χρόνια δημιουργεί μια «δυνατή πινέζα» στον παγκόσμιο χάρτη καινοτομίας που προσελκύει όλο περισσότερους διεθνείς κολοσσούς.

Τα κέντρα καινοτομίας «φυτρώνουν» σαν … μανιτάρια κατατάσσοντας την Αθήνα ανάμεσα στους πρώτους 60 παγκόσμιους προορισμούς για επενδύσεις καινοτομίας. Ακολουθούν η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, τα Γιάννενα και το Ηράκλειο που συγκεντρώνουν σημαντική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στην Ελλάδα περισσότερες από 140 ξένες εταιρείες έχουν ιδρύσει tech hubs, με τις 73 να είναι πολυεθνικές. Uni Systems, ΕΥ, Deloitte, PwC, P&G, Mondelez, Pfizer και πολλές ακόμα, έχουν δημιουργήσει έναν κόμβο που όλο και μεγαλώνει, δίνοντας σημαντική αξία στη χώρα μας.

Η Αθήνα

Η Αθήνα έκανε το 2024 έκανε πραγματικό άλμα ανάμεσα στα ανερχόμενα hubs του πλανήτη για startups.

Σύμφωνα με την έκθεση “Global Startup Ecosystem Report (GSER) 2024”, η Αθήνα καταφέρνει να πλασαριστεί το 2024 μεταξύ των θέσεων 51-60 ανάμεσα στα 100 ταχύτερα αναπτυσσόμενα hubs παγκοσμίως, η καλύτερη επίδοση που έχει πετύχει μέχρι σήμερα.

Έναν χρόνο νωρίτερα, το 2023, η ελληνική πρωτεύουσα δεν είχε μπει καν στη λίστα με τα 100 ταχύτερα ανερχόμενα οικοσυστήματα για startups “Top 100 Emerging Ecosystems”. Το 2022, είχε καταλάβει μία θέση μεταξύ της 91ης και της 100ης στο παγκόσμιο “top 100” με τα αναδυόμενα οικοσυστήματα για startups του κόσμου, ενώ το 2021 κινήθηκε μεταξύ των θέσεων 71 και 80.

Η αξιολόγηση του Startup Genome και του Global Entrepreneurship Network (GEN) δίνει στην Αθήνα την καλύτερή της βαθμολογία στον τομέα “προσβασιμότητα στην αγορά”, όπου η ελληνική πρωτεύουσα παίρνει το “εννιάρι” (στην κλίμακα του 10).

Τα αναδυόμενα οικοσυστήματα, σύμφωνα με το εν λόγω report, είναι αυτά που ακολουθούν μετά τις πρώτες 40 θέσεις στη λίστα των πόλεων, οι οποίες είναι οι πλέον ανερχόμενες για τη σύσταση και ανάπτυξη νεοφυών εταιρειών. Τα συγκεκριμένα hubs βρίσκονται σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης, αλλά έχουν τη δυναμική να εξελιχθούν σε κορυφαίους παγκόσμιους “παίκτες” τα επόμενα χρόνια - τονίζει το “Global Startup Ecosystem Report (GSER) 2024”, αναφερόμενο σε περιπτώσεις οικοσυστημάτων, όπως αυτό της Ελλάδας.

Sitecore: Νέο hub δημιούργησε στο Μαρούσι η δανοαμερικανική εταιρεία τεχνολογίας Sitecore. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 στη Δανία. Παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες για την ανάπτυξη site (website creation) και τη διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου, ενώ έχει δημιουργήσει τεχνολογία που αφορά τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου προσφέροντας και υπηρεσίες ψηφιακού μάρκετινγκ.

Η Sitecore μετράει περίπου 1.500 εργαζομένους και διατηρεί γραφεία σε περίπου 27 χώρες. Πελάτες της είναι μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως, όπως οι Asos, American Express, L’Oreal, Volvo Cars κ.ά.

Mondelez: Έλληνες που επέστρεψαν στη χώρα μας από το εξωτερικό, στελέχη που εξειδικεύονται εντός Ελλάδος στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και μερικοί εξ αποστάσεως εργαζόμενοι που κατοικοεδρεύουν σε διάσπαρτες περιφέρειες της χώρας «φυλάττουν σήμερα Θερμοπύλες» στις ψηφιακές τεχνολογίες της Mondelez International, μίας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως στο χώρο των σνακς.

Ο λόγος για το hub κυβερνοασφάλειας που έχει δημιουργήσει η εταιρεία στη χώρα μας, το οποίο ασχολείται με την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών και με λύσεις ψηφιακών τεχνολογιών για το σύνολο των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της Mondelez.

Η εταιρεία, η οποία πέρυσι πήρε την απόφαση να δημιουργήσει εντός ελληνικών συνόρων το τρίτο παγκόσμιο κέντρο κυβερνοασαφάλειάς της και το μοναδικό στην Ευρώπη (σ.σ. η εταιρεία διατηρεί δύο αντίστοιχα κέντρα σε Αμερική και Ασία) έχει διευρύνει ήδη το αποτύπωμά του. Πλέον το hub αριθμεί 31 εργαζόμενους – 18 μηχανικούς πληροφορικής και 13 experts κυβερνοασφάλειας – από 6 που απασχολούσε το ίδιο διάστημα πέρυσι όπου και ξεκίνησε τη λειτουργία του. Στόχος να παρακολουθεί από την χώρα μας κυρίως την ευρωπαϊκή αλλά και μέρος της παγκόσμιας δραστηριότητα της εταιρείας, η οποία επεκτείνεται σε 500 εγκαταστάσεις, 140 εκ των οποίων εργοστάσια, που διατηρεί η πολυεθνική σε 78 χώρες ανά τον κόσμο.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την σταδιακή διεύρυνση του κέντρου, ώστε οι απασχολούμενοι σε αυτό να φτάσουν σε 50 άτομα μέσα στην επόμενη διετία. Ήδη δε το κέντρο έχει αρχίσει να αποκτά την αυτονομία του, καθώς στις πρόσφατες προσλήψεις περιλαμβάνονται και δύο Έλληνες που θα αναλάβουν χρέη CTO και του CISO για την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης.

Τα Ιωάννινα

Τα Ιωάννινα εξελίσσονται και αναδεικνύονται σε ένα τεχνολογικό hub με διεθνείς προδιαγραφές, που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από αντίστοιχα hubs της Ελλάδας και του εξωτερικού. Αποτελούν πρότυπο και βάζουν τη χώρα στο χάρτη και στο επίκεντρο των παγκόσμιων τεχνολογικών εξελίξεων.

Τα Ιωάννινα συχνά χαρακτηρίζονται από διεθνή και εγχώρια μέσα ως η αναδυόμενη «Silicon Valley» της χώρας μας και όχι άδικα, αφού συνδυάζει ιδανικά τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν κέντρο υψηλής τεχνολογίας, καινοτομίας και συνεργασίας. Το οικοσύστημα της περιοχής αποτελείται από νεοφυείς επιχειρήσεις, τεχνολογικά κέντρα μεγάλων – διεθνών εταιρειών, Spinoffs, εργαστήρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ερευνητικά κέντρα αλλά και τοπικές κοινότητες.

PwC: Η στρατηγική της PwC περιλαμβάνει τη δημιουργία hub στη χώρα, λειτουργώντας ήδη το Tech & Innovation Hub στην Πάτρα και το Digital Center Ioannina, ενώ υπάρχει και το PwC Sustainability Hub στη Ρόδο.

Το «PwC Greece Digital Center» στα Γιάννενα αποτελεί βάση ανάπτυξης ψηφιακών πρότζεκτ τα οποία αναλαμβάνει η PwC σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες δομές της σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Οι πρώτοι εργαζόμενοι που προσελήφθησαν αφορούν τρεις βασικές ομάδες στο, χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας: τα Data & Analytics, το Digital Assurance και το Finance Transformation.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει το δυναμικό του «PwC Technology & Innovation Hub» που ξεκίνησε στην Πάτρα προ διετίας. Το καλοκαίρι η εταιρεία ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου γραφείου – δορυφόρου με έδρα τον Βόλο σε συνεργασία με τη Microsoft. Η πρωτοβουλία της PwC Ελλάδας σε συνεργασία με τη Microsoft αναμένεται αρχικά να δημιουργήσει 50 νέες θέσεις εργασίας, υψηλής ειδίκευσης, υποστηρίζοντας την προσπάθεια για αποκέντρωση και διακράτηση του εγχώριου ταλέντου.

Το κέντρο αριστείας της PwC σε συνεργασία με τη Microsoft στοχεύει στην ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων στους τομείς των Data Analytics & AI, Security & Cloud Engineering, τις οποίες σχεδιάζει και υλοποιεί η PwC, αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία και τις ψηφιακές πλατφόρμες της Microsoft.

TeamViewer: Είναι πάροχος ασφαλών λύσεων απομακρυσμένης σύνδεσης υπολογιστών και το 2020 εγκαινίασε ένα κέντρο έρευνας και τεχνολογίας στα Ιωάννινα με στόχο να αντλήσει νέα ταλέντα από τα πανεπιστήμια της ευρύτερης περιοχής, της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και των Πατρών.

P&I Hellas: Η γερμανική πολυεθνική εταιρεία P&I εξειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ήρθε στην Ελλάδα το 2017 με τη δημιουργία της θυγατρικής P&I Ελλάς και του Innovation Center της στο Τεχνολογικό Πάρκο των Ιωαννίνων και έχει δημιουργήσει περισσότερες από 200 θέσεις εργασίας μέχρι σήμερα.

BestSecret: Η εταιρεία με έσοδα κοντά στο 1 δισ. ευρώ, επέλεξε τα Ιωάννινα για να δημιουργήσει ένα τεχνολογικό hub, με στόχο την υποστήριξη και διεθνή ανάπτυξη της πλατφόρμας διαδικτυακών αγορών. Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση έπαιξε η πρότερη εμπειρία από την εγκατάσταση στην περιοχή των P&I και TeamViewer.

Θεσσαλονίκη

Η Pfizer: Έχει ιδρύσει το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη, έχει καταφέρει το 15% του εργατικού δυναμικού να αποτελείται από επιστήμονες που είχαν φύγει από την Ελλάδα για να εργαστούν για τον όμιλο σε άλλες χώρες. Ο όμιλος σκοπεύει να αυξήσει σε περισσότερα από 1.400 τα άτομα που θα απασχολεί στο κέντρο μέχρι το τέλος του 2025, επισημαίνοντας την επιτυχία του εγχειρήματος.

Chubb: Στη Θεσσαλονίκη έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά του το digital hub (κέντρο ψηφιακών λύσεων και πρακτικών) του αμερικανικού ασφαλιστικού κολοσσού Chubb. Αν και ο σχεδιασμός της εταιρείας δεν περιλαμβάνει εμπορική δραστηριοποίησή της στην Ελλάδα, το εν λόγω τεχνολογικό hub της Chubb στη Θεσσαλονίκη θα έχει παγκόσμια εμβέλεια, υποστηρίζοντας τη δραστηριότητα του αμερικανικού ομίλου ανά την υφήλιο. Ανάλογα hubs διαθέτει η Chubb επίσης στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στην Ινδία, ενώ διατηρεί εκτελεστικά γραφεία σε Νέα Υόρκη, Ζυρίχη, Λονδίνο, Παρίσι και δραστηριοποιείται σε 54 χώρες.

Deloitte: Το Alexander Competence Center, που δημιουργήθηκε το 2017 στη Θεσσαλονίκη, ήταν και αυτό που έκανε την αρχή ώστε αργότερα να εξελιχθεί η συμπρωτεύουσα σε Νο 1 προορισμό επενδύσεων σε hubs από ξένες πολυεθνικές όπως λ.χ. η Pfizer ή η Cisco.

Στο Alexander Competent Center στη Θεσσαλονίκη, απασχολούνται πάνω από 1.000 άτομα. Η Deloitte έχει ήδη εγκαταστήσει αντίστοιχο κέντρο καινοτομίας στην Πάτρα που σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα διαθέτει 300 άτομα.

Επίσης, έχει δημιουργήσει το κέντρο καινοτομίας Brainzone, στην Πάτρα που στοχεύει να φέρει νέο ανθρώπινο δυναμικό, όχι απαραίτητα μόνον από την Πάτρα, αλλά και από άλλες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας, για παράδειγμα τη Ναύπακτο, το Αίγιο, το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι ή την Αμφιλοχία. Επίσης στον τελευταίο όροφο, η Deloitte σχεδιάζει να δημιουργήσει και ένα Innovation Hub νεοφυών επιχειρήσεων.

Η Deloitte έχει δημιουργήσει επίσης hub στο Ηράκλειο και τα Γιάννενα ενώ εξετάζει επίσης και τη δημιουργία νέων hub σε περιοχές όπως ο Βόλος και η Θράκη που διαθέτουν πανεπιστήμια και αποτελούν «θερμοκήπια» νέων στελεχών στον χώρο της τεχνολογίας. Ταυτόχρονα στοχεύει να δημιουργήσει και την εκπαιδευτική ακαδημία Deloitte Academy που θα εκπαιδεύει νέους επιστήμονες ώστε να μετατραπούν σε ώριμους επαγγελματίες. Η εταιρεία μέσα από τα κέντρα αυτά βρίσκει νέους πτυχιούχους και τους εκπαιδεύει ώστε στη συνέχεια να μπορούν να απασχοληθούν σε μεγάλα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Κρήτη

Cisco: Η διοίκηση της Cisco έχει αφήσει επίσης τον Απρίλιο, ανοιχτό το ενδεχόμενο για τη δημιουργία ενός νέου τεχνολογικού hub στην Κρήτη μετά την εξαγορά της Code BGP με στόχο να ενισχύσει το ελληνικό ψηφιακό οικοσύστημα. Η Cisco διατηρεί και το Aegean Neorion Innovation Center (ANIC) στη Σύρο, ενώ πριν λίγο καιρό είχε ρίξει τίτλους τέλος στο Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων στη Θεσσαλονίκη μετά από κόντρες με τη δημοτική αρχή.

Vodafone: Στην αποκέντρωση στρέφονται και άλλοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, με την Vodafone να έχει ιδρύσει το Vodafone Tech Hub στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο μήνα, ενώ ο ΟΤΕ πέρα από το πρώτο ΙΤ hub στον Βόλο, σχεδιάζει δημιουργία νέων hubs σε συνεργασία με πανεπιστήμια.

Πάτρα

Από τους ελληνικούς ομίλους Πληροφορικής, η Uni Systems έχει ανακοινώσει ένα φιλόδοξο πλάνο για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της σε προσωπικό, με την ανάπτυξη τεχνολογικών hub σε όλη τη χώρα, με πρώτο σταθμό την Πάτρα, ώστε να εξελιχθούν σε «φυτώρια» νέων ταλέντων, στοχεύοντας να αντλεί κάθε χρόνο από εκεί περί τα 200-300 άτομα.

Uni Systems-Knowledge Technology Hub: Με έδρα την Πάτρα, το Uni Systems-Knowledge Technology Hub έχει ως στόχο την ανάπτυξη εξειδικευμένης ομάδας στελεχών που θα καλύπτει ποιοτικά και ποσοτικά τις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Στόχος του Κέντρου Τεχνολογίας είναι η δημιουργία ευκαιριών ψηφιακής ανάπτυξης και απασχόλησης στη Δυτική Ελλάδα για την ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων που θα υποστηρίζουν τις αυξανόμενες ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Βόλος

Ο ΟΤΕ επέλεξε τον Βόλο για το IT Hub που για τη στελέχωσή του επιλέχθηκαν απόφοιτοι του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με ειδικότητες IT Business Systems Developer, Software Developer και IT Business Analyst.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Ομίλου ΟΤΕ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Πολυτεχνική Σχολή -Βόλος, Τμήμα Ψηφιακών συστημάτων-Λάρισα, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών-Λαμία), η οποία εκτείνεται σε τομείς έρευνας και καινοτομίας, απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού και ανταλλαγής.