Μειωμένη 60% η ενεργειακή κατανάλωση στη μονάδα της ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη

Για τη στρατηγική επένδυση της JTI στο εργοστάσιό της στην Ξάνθη με αφορμή τη συμπλήρωση έξι χρόνων από την εξαγορά της ΣΕΚΑΠ, μίλησε ο κ. Δρόσος Δρόσος, Υπεύθυνος Παραγωγής, στο πλαίσιο του 10ου Export Summit. Το συνέδριο με θέμα «Investing, The Only Way to Growth» διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2024.

Ο κ. Δρόσος υπογράμμισε τον συνολικό μετασχηματισμό και τον πλήρη εκσυγχρονισμό του εργοστασίου, που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξή του. Αναφέρθηκε στην προσθήκη νέων γραμμών παραγωγής και τον πολλαπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της επένδυσης για την JTI και την τοπική οικονομία. Παράλληλα, ανέδειξε τον στρατηγικό αναπροσανατολισμό του εργοστασίου το οποίο έχει μετατραπεί σε ένα σύγχρονο παραγωγικό κέντρο. Σήμερα πάνω από το 70% της παραγωγής εξάγεται σε οκτώ ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία κ.ά., ενώ το υπόλοιπο καλύπτει τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς, αναδεικνύοντας τη σημαντική συμβολή της επένδυσης στην εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα της JTI.

Περιγράφοντας τη δυναμική πορεία του εργοστασίου και τη νέα εποχή που ξεκίνησε το 2018, ο κ. Δρόσος ανέδειξε την ολιστική στρατηγική βιωσιμότητας που εφαρμόζεται, διαπερνώντας κάθε πτυχή των ενεργειών και διαδικασιών της ΣΕΚΑΠ. Στο πλαίσιο αυτό, συνόψισε τα επιτεύγματα που έχουν υλοποιηθεί από το 2018, με έμφαση στη μείωση κατά:

60% στην ενεργειακή κατανάλωση

70% στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

80% στη χρήση νερού

Επιπλέον ανέφερε ότι το εργοστάσιο λειτουργεί αποκλειστικά με ενέργεια προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές, ενώ πρόσφατα πιστοποιήθηκε με το ISO 50001:2018 για την ενεργειακή διαχείριση. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ακόμα μια απόδειξη της δέσμευσης της JTI στη συνεχή βελτίωση και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στρατηγική σημασία που αποδίδει η JTI στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ιδιαίτερα στην Ξάνθη, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο ΣΕΚΑΠ, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο της περιοχής στην ανάπτυξη και εξωστρέφεια της εταιρείας Ο κ. Δρόσος, επεσήμανε ότι η JTI, μέσω του εργοστασίου, διατηρεί στενούς δεσμούς με την ακριτική αυτή περιοχή της Ελλάδας, δίνοντας προτεραιότητα στην ανταπόδοση προς την τοπική και περιφερειακή οικονομία και κοινωνία. Η εταιρεία υποστηρίζει την περιοχή, αφενός διατηρώντας άμεσες, ποιοτικές και υψηλής ειδίκευσης θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο, και αφετέρου προμηθευόμενη τα εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά καπνά, σημαντικό μέρος των οποίων προέρχεται από την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το 2023, μάλιστα, η JTI απορρόφησε περίπου το 1/3 της συνολικής εγχώριας παραγωγής καπνού, σημειώνοντας μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 50% σε σχέση με το 2020.

Κλείνοντας, ο κ. Δρόσος υπογράμμισε εκ νέου τη στρατηγική σημασία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την JTI, αναφερόμενος στη σημαντική δωρεά του JTI Foundation προς τον Δήμο και την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ξάνθης. Η δωρεά αυτή επισημοποιήθηκε τον Μάιο του 2024, στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών το οποίο οργάνωσε η JTI σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιαπωνίας και τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου JT, κ. Mutsuo Iwai. Η δωρεά αφορά στην εγκατάσταση ενός προηγμένου συστήματος ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών στο περιαστικό άλσος της πόλης, που θα επιτρέπει την έγκαιρη αντίδραση σε περίπτωση πυρκαγιάς, αλλά και στην παροχή εξοπλισμού στον Δήμο και την Πυροσβεστική Ξάνθη με στόχο την πρόληψη και κατάσβεση.

Τέλος, μιλώντας για το μέλλον του εργοστασίου, ο κ. Δρόσος τόνισε τη δέσμευση της JTI για παραγωγική αριστεία, εστιάζοντας παράλληλα στην ενίσχυση της νέας γενιάς. Έκανε, μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά στην τρέχουσα συνεργασία με τον ΣΕΒ για το Πρόγραμμα «Skills4Jobs» για Τεχνικούς Ηλεκτρονικών Αυτοματισμών, που υλοποιείται για πρώτη φορά στη Θράκη και φιλοξενείται στο εργοστάσιο της JTI, επιβεβαιώνοντας την έμφαση της επένδυσης στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.