Επιστρέφει με 50 ομιλητές το CFO Forum της KPMG

Την Πέμπτη 19 Ιουνίου, το 23rd CFO Forum της KPMG στην Ελλάδα, επιστρέφει με κεντρικό μήνυμα “Lead & Succeed: Navigate Uncertainty with Confidence”. Το συνέδριο θα φιλοξενηθεί στα Αστέρια Γλυφάδας, Domus, και θα υποδεχθεί οικονομικά στελέχη από όλη τη χώρα για μια δυναμική ημέρα γεμάτη παρουσιάσεις, ουσιαστικές συζητήσεις, ανταλλαγή απόψεων και networking. Το φετινό Forum εστιάζει στον καίριο ρόλο των Chief Financial Officers (CFOs) στο σύνθετο και απαιτητικό επιχειρηματικό τοπίο. Μέσα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης πολυπλοκότητας και συνεχών αλλαγών, οι CFOs αναδεικνύονται σε βασικούς μοχλούς στρατηγικής, καινοτομίας και ανθεκτικότητας των οργανισμών τους. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα αναδειχθούν πρακτικές και προσεγγίσεις που επιτρέπουν στους οικονομικούς ηγέτες να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής. Από τη διαχείριση της αβεβαιότητας και τον σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης, έως την υιοθέτηση τεχνολογικών εργαλείων, την έξυπνη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και την ηγεσία στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στο συνέδριο θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Βασίλης Καμινάρης, Partner, Head of Audit, KPMG στην Ελλάδα, ο Μιχάλης Μητσόπουλος, Διευθυντής Τομέα Αδειοδοτήσεων, Χωροταξίας & Υποδομών, ΣΕΒ και ο Γιώργος Κώτσηρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Την έναρξη του συνεδρίου σηματοδοτεί η ομιλία του Daniel Silke, Political Economy Analyst, κορυφαίου πολιτικού οικονομολόγου και αναλυτή διεθνών σχέσεων, με πελάτες σε όλο τον κόσμο, ο οποίος θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την ομιλία του με θέμα “A New World dis(Order): Trump, Trade & Global Transformation in 2025 & Beyond”. Μεταξύ άλλων, θα μοιραστεί με το κοινό του συνεδρίου τις τελευταίες παγκόσμιες οικονομικές, γεωπολιτικές, πολιτικές, κοινωνικές εξελίξεις και μελλοντικές προβλέψεις, τις προεκτάσεις τους στην οικονομία της Ευρώπης και της Ελλάδας, καθώς και στην επόμενη ημέρα των επιχειρήσεων.

Ακολουθεί το πάνελ με θέμα “Finance Transformation… What’s Next!”, υπό τον συντονισμό του έγκριτου δημοσιογράφου Αντώνη Σρόιτερ, με τη συμμετοχή των Μιχάλη Ήμελλο, Non Executive Director & Audit Committee Chairman, Sarantiς Group, Στράτο Θωμαδάκη, CFO, Όμιλος Viοhalco και Βασίλη Κοσμά, Chief Financial Officer, Αlpha Services and Holdings, οι οποίοι θα συζητήσουν για την ανάλυση της ελληνικής και διεθνούς παρούσας συγκυρίας, τη στρατηγική διαχείριση κινδύνων, τις στρατηγικές συνεργασίες, τη διαχείριση κόστους και την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα, την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τον ρόλο του CFO στη σημερινή κοινωνία, μέσα από την πολύτιμη γνώση και εμπειρία τους στον χώρο.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια σύντομη παρουσίαση από τον Κωνσταντίνο Φωκά, General Manager, SΟFTONE IMPACT, με τίτλο «Υποχρεωτικότητα της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης μέσω Παρόχου για τις Β2Β συναλλαγές», όπου θα παρουσιάσει τις επερχόμενες υποχρεώσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Πιστοποιημένου Παρόχου. Στη σκηνή θα τον ακολουθήσουν ο Πάνος Βρετός, CFO, Public Group, η Γιούλη Καλογήρου, CFO, Ayvens και ο Χρήστος Κρέστας, Partner, Tax, KPMG στην Ελλάδα, ο οποίος θα συντονίσει το πάνελ με τίτλο “CFO to CFO: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στην Πράξη – Lessons Learned”, όπου θα συζητηθούν τα εμπόδια και τα απτά οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αλλά και πώς μια στρατηγική επιλογή μπορεί να μετατραπεί σε λειτουργικό πλεονέκτημα για τον οικονομικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης.

Τη σκυτάλη θα λάβει η Άρτεμις Πάνου, Partner, Deal Advisory, KPMG στην Ελλάδα, για να συντονίσει τη συζήτηση με τίτλο «Πώς οι εξαγορές αλλάζουν τις ανάγκες μιας οικονομικής διεύθυνσης», με τους Παναγιώτη Δούμα, Director, Member of the Executive Committee, Howden και Δρ. Γιώργο Κοντόπουλο, CFO Greece & Cyprus, Howden. Οι ομιλητές θα αναφερθούν στο πώς μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία την οικονομική διεύθυνση στην ενσωμάτωση εξαγορών, στα στρατηγικά οφέλη που προκύπτουν από τις εξαγορές, καθώς και στις προκλήσεις που μπορεί να αναδυθούν στο πλαίσιο αυτό.

Ο Γιάννης Ιατρίδης, Chief Marketing & Product Officer, Edenred Greece μέσα από την παρουσίασή του «Εταιρικά έξοδα = εταιρικά δεδομένα: Η ανεκμετάλλευτη ευκαιρία», θα απαντήσει σε καίρια ερωτήματα, όπως: γιατί η ψηφιοποίηση της διαχείρισης εταιρικών εξόδων δεν αποτελεί απλώς μια διευκόλυνση για τους εργαζομένους, αλλά και τι πολύτιμες πληροφορίες κρύβονται ανάμεσα σε χιλιάδες γραμμές εξόδων και αποδείξεων.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί το πρώτο fireside chat του συνεδρίου, με τίτλο “How high is the modern CFO ‘flying’?”, στο οποίο η Ανδριάνα Κάρτου, Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα, θα συνομιλήσει με τη Στέλλα Δημαράκη, Deputy CFO της Αegean. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στον ρόλο του σύγχρονου CFO στην ενίσχυση της στρατηγικής ανθεκτικότητας της επιχείρησης. Θα εξεταστούν κρίσιμα θέματα όπως: η διαχείριση του αυξανόμενου κόστους δανεισμού, η αποδοτική διαχείριση μετρητών, η αντιμετώπιση κινδύνων σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον, καθώς και η ισορροπία ανάμεσα σε στρατηγικές και χρηματοοικονομικές αποφάσεις και ρυθμιστικές απαιτήσεις. Τέλος, θα συζητηθεί ο δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει ένας εργαζόμενος για να εξελιχθεί σε CFO.

Η ημέρα συνεχίζεται με ένα ακόμη ιδιαίτερα επίκαιρο fireside chat, με τίτλο: «Οι συσχετισμοί μεταξύ ΗΠΑ, Ευρώπης και Κίνας μετά τις εξαγγελίες Τραμπ», όπου ο Βασίλης Καμινάρης θα συνομιλήσει με τον Νίκο Φιλιππίδη, Δημοσιογράφο και Οικονομικό Αναλυτή. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, θα αξιολογηθεί η ανθεκτικότητα της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας, ενώ θα τεθούν στο τραπέζι οι μεσομακροπρόθεσμες προκλήσεις που απορρέουν από τη νέα γεωοικονομική πραγματικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ και Κίνας και στον τρόπο με τον οποίο αναμένεται να επηρεαστούν από μια ενδεχόμενη επιστροφή της κυβέρνησης Τραμπ.

O Κωνσταντίνος Αγαλιανός, Customer Advisory, Office of the CFO, SAP και η Μελίνα Μελά, Customer Advisory, Planning & Analytics, SAP, έρχονται στη σκηνή του συνεδρίου, για μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση με τίτλο “Bring Out Your Best with SAP Business AI”. Στόχος της παρουσίασης είναι η ανάδειξη της SAP Business Suite, ενός ολοκληρωμένου συνόλου επιχειρησιακών εφαρμογών, σχεδιασμένων για να καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες κάθε σύγχρονης επιχείρησης.

Ο Νίκος Μανιάτης, Partner, Head of Technology & Innovation, KPMG στην Ελλάδα, θα συντονίσει το πάνελ με θέμα “AI & Digital Transformation in Finance”, με τη συμμετοχή του Νίκου Γιαννακάκη, CIO, Mοtor Oil Hellas, του Λάμπρου Μπέσσα, Chief Technology Officer, Αttica Bank και του Γιώργου Ρούσσου, Chief Financial Officer, Kotsovolos. Οι ομιλητές θα αναδείξουν πώς το AI εφαρμόζεται ήδη σε κρίσιμες λειτουργίες του χρηματοοικονομικού τομέα, καθώς και τις σημαντικές τεχνολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών για τα οικονομικά τμήματα. Παράλληλα, θα εξεταστεί η ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού να αξιοποιήσει τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και ο βαθμός στον οποίο αναγνωρίζεται η προστιθέμενη αξία της.

Ακολουθεί η παρουσίαση “AI στο NetSuite: Από τα Δεδομένα στη Δράση” από τη Μαρία Μεταξογένη, Regional Channel Manager, Oracle NetSuite και τον Ιορδάνη Μπαρμπή, Business Development Manager, NetU Hellas. Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στο πώς η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται στο περιβάλλον του NetSuite, ενισχύοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω προγνωστικών μοντέλων και αναλύσεων σε πραγματικό χρόνο.

H Ευαγγελία Καρατσόρη, Director, Audit, KPMG στην Ελλάδα, θα συντονίσει τη συζήτηση με τίτλο “Upgrade στα Εταιρικά Έξοδα στην Ελλάδα: Έλεγχος, Διαφάνεια, Απόδοση”, με τον Μιχάλη Καπαρός, CFO, Bright Business Solutions AE και τη Δήμητρα Ξυπολιά, Accounting Manager, Up Hellas. Οι ομιλητές θα παρουσιάσουν την πλατφόρμα Up Expense, η οποία προσφέρει στους CFOs πλήρη έλεγχο και διαφάνεια σε πραγματικό χρόνο, απλοποιώντας τις διαδικασίες και αυτοματοποιώντας εγκρίσεις, φορτίσεις και αναφορές, διευκολύνοντας τη διαχείριση των εταιρικών εξόδων με αποτελεσματικότητα και ακρίβεια.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα θα κάνει μια σύντομη παύση από τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις, καθώς στο βήμα ανεβαίνει ο Γιώργος Λιανός με το διαδραστικό παιχνίδι “Lead & Succeed: The Game by Γιώργος Λιανός!”. Με χιούμορ και ταχύτητα, θα προσκαλέσει τους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους στην οικονομία μέσα από ένα γρήγορο quiz γνώσεων, με 15 ερωτήσεις και τρεις διαφορετικές φάσεις παιχνιδιού. Τα αντανακλαστικά, η ακρίβεια και η διάθεση για διασκέδαση θα είναι τα «κλειδιά» για όσους θέλουν να κερδίσουν μοναδικά δώρα.

Το συνέδριο συνεχίζεται με την παρουσίαση “Accelerating Business Tranformation for Dragees Hatziyiannakis by Εpsilon Net. Leading with Tech, Data and Vision”, στην οποία η Ευαγγελία Ρούσσου, Financial Director, Dragées Hatziyiannakis και ο Γιάννης Φιλίππου, General Manager Integrator, Εpsilon SingularLogic, θα παρουσιάσουν το πώς υλοποιήθηκε ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας Dragees Hatziyiannakis, αλλά και πώς επιτεύχθηκε η ενοποίηση κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών και πώς αυτή η μετάβαση επηρέασε θετικά την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.

Ακολουθεί το fireside chat «ΑΑΔΕ και Επιχειρήσεις: Νέες Υποχρεώσεις, Νέες Προοπτικές», με την Έφη Αδαμίδου, Partner, Head of Tax & Legal, KPMG στην Ελλάδα, να συνομιλεί με τον Γιώργο Πιτσιλή, Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό της φορολογικής διοίκησης, τις πρωτοβουλίες για ενίσχυση της διαφάνειας και των ελέγχων, τη συμμετοχή της ΑΑΔΕ σε διεθνείς φορολογικούς μηχανισμούς, αλλά και τις εξελίξεις που επηρεάζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις, όπως η προοπτική του Group taxation και οι διεθνείς εμπορικές πολιτικές.

Ο Δημήτρης Μαύρος, Managing Director, MRB HELLAS, στην παρουσίασή του με τίτλο «Οι κρυφές πτυχές των Ελλήνων και της Αγοράς», θα αναδείξει τις βαθύτερες κοινωνικές και ψυχολογικές τάσεις που επηρεάζουν σήμερα τον καταναλωτή και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης κρίσης, όπου κυριαρχούν η ανασφάλεια, η αντιλαμβανόμενη φτώχεια και η ανάγκη για πρόοδο και εμπειρία πελάτη, οι επιχειρήσεις καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους, μέσα και από την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Σειρά λαμβάνει ο Δημήτρης Πηλίτσος, Digital Workplace Manager, Konica Minolta, με την παρουσίαση “Intelligent Finance: Automating Processes and Empowering Data-Driven Decisions”. Θα παρουσιάσει πώς οι τεχνολογίες αυτοματοποίησης και η αξιοποίηση των έξυπνων δεδομένων μεταμορφώνουν τα οικονομικά τμήματα, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και τον στρατηγικό τους ρόλο. Οι λύσεις που θα αναδείξει προσφέρουν νέα εργαλεία για τον σύγχρονο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό.

Ενώ, ο Δρ. Ιωάννης Πατινιώτης, Finance Director και Academic Researcher, θα παρουσιάσει το θέμα “The DNA of the Modern CFO: What are the top CFO skills in 2025–2030”. Η παρουσίασή του θα εστιάσει στις κρίσιμες συμπεριφορικές δεξιότητες που χρειάζεται ο CFO του μέλλοντος και στη σημασία των μη τεχνικών ικανοτήτων.

Λίγο πριν το κλείσιμο του συνεδρίου ακολουθεί το πάνελ με τίτλο «EURO vision: Πώς οραματιζόμαστε το μέλλον του ελληνικού επιχειρείν στην εποχή της παγκόσμιας οικονομίας; Τεχνολογικές - Γεωπολιτικές προκλήσεις και ευκαιρίες» ανεβαίνει στη σκηνή του συνεδρίου. Οι ομιλητές Σάββας Ασημιάδης, CFO, ΙDEAL Holdings, Στράτος Πατσατζής, CFO, Mοtor Oil Hellas και Βασίλης Χατζηχριστόφας, CFO, AB Βασιλόπουλος, υπό τον συντονισμό της Σοφίας Ανυφαντάκη, Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα, θα εξετάσουν τις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, τις μακροοικονομικές προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το τοπίο του ελληνικού επιχειρείν, καθώς και τη θέση της Ευρώπης μέσα σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον.

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με ένα πάνελ αφιερωμένο στον ρόλο του CFO, με τίτλο “Beyond the Numbers: The Evolving Role of the CFO”. Ο Γιώργος Πολίτης, Partner, Tax, KPMG στην Ελλάδα, θα συντονίσει μια ουσιαστική συζήτηση με τους Δρ. Στέλιο Βουζούκα, CFO, Barba Stathis S.A., Νίκο Καραφυλλίδη, Chief Financial Officer Greece & Cyprus, AstraZeneca, Xρίστο Καχραμάνογλου, CEO, Viopol Polyurethane System, Δημήτρη Παρθένη, Group CFO, THEON International και Στέργιο Τσιφωτούδη, Chief Accounting Officer, ΡPC. Οι ομιλητές θα εξετάσουν πώς ο ρόλος του CFO μεταμορφώνεται από διαχειριστικός σε καθοριστικό για τη στρατηγική, πώς διαμορφώνεται η σχέση του με τον CEO και ποιες είναι οι δεξιότητες και οι προκλήσεις που θα καθορίσουν τον CFO του 2030, σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν η καινοτομία, η πολυπλοκότητα και η ανάγκη για ηγεσία πέρα από τους αριθμούς.