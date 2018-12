Εισηγμένη στο NYSE στο στόχαστρο του QCM- Valuewalk

Δημοσίευμα της ιστοσελίδας Valuewalk ισχυρίζεται ότι ο Gabriel Grego του fund QCM θα αποκαλύψει τη Δευτέρα στοιχεία σε βάρος μιας εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με κεφαλαιοποίηση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως αναφέρει ο συντάκτης του δημοσιεύματος Jacob Wolinsky, σε email που έστειλε ο Whitney Tilson της Kase Learning, της εταιρείας που διοργανώνει την αυριανή εκδήλωση, τονίζεται ότι «οι επενδυτές στην Ελλάδα μπορούν να ηρεμήσουν».

«Η Folli Follie διαπραγματευόταν στο χρηματιστήριο της Αθήνας, οπότε πολλοί από τους επενδυτές που παρευρέθησαν στο τελευταίο μας συνέδριο δεν μπορούσαν να τη σορτάρουν. Αλλά η εταιρεία που θα γκρεμίσει ο Gabriel τη Δευτέρα έχει κεφαλαιαποίηση πολλών δισεκατομμυρίων και διαπραγματεύεται στο NYSE» σημειώνεται στο email.

Τη δήλωση της Kase Learning περί εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έχει κάνει retweet και το QCM στο λογαριασμό του στο Twitter.

Gabriel Grego walked @WhitneyTilson through the 130 slides he’ll be presenting at Monday’s Kase Learning Shorting Conference & he’s done it again! Whitney believes Gabriel's uncovered yet another fraud - of a multi-billion dollar NYSE stock! Register now - https://t.co/dS5S3sVQmw