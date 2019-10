Στο 1,5% το επιτόκιο για το 10ετές ομόλογο

Στα ιστορικά χαμηλά του 1,5% διαμορφώθηκε το κουπόνι από την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου, λήξης τον Μάρτιο του 2019, με την Αθήνα να αντλεί 1,5 δισ. ευρώ και υπερπολλαπλάσιες προσφορές.

Ειδικότερα, το βιβλίο προσφορών έκλεισε λίγο πριν τις 13:30, με τις προσφορές που υποβλήθηκαν εντός των τριών ωρών που έμεινε ανοιχτό να υπερβαίνουν, κατά πληροφορίες, τα 7,6 δισ. ευρώ. Το guidance για το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώθηκε αρχικά στην περιοχή του 1,55%.

Υπενθυμίζεται ότι η απόδοση του τίτλου στη δευτερογενή αγορά είναι στο 1,40%, με την τιμή στο 121. Το κουπόνι του τίτλου που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο φέτος διαμορφώνεται στο 3,875%, ενώ η Αθήνα είχε αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ.

Ανάδοχοι της επανέκδοσης του 10ετούς ήταν οι BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan.

The historically low yield of 1.5% for Greece's 10-year bond is yet another vote of confidence in the country's economy and strong growth prospects. I would like to congratulate the Public Debt Management Agency and the Ministry of Finance for their successful efforts.