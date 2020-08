Τι αγοράζουν, τι πουλάνε οι ξένοι στο Χρηματιστήριο

Oι μεγάλες… συγκινήσεις στο Χρηματιστήριο της Αθήνας ήταν πάντοτε στενά συνδεδεμένες με τις κινήσεις των μεγάλων διεθνών επενδυτών. Ουσιαστικά, οι ξένοι είναι αυτοί που διαμορφώνουν την τάση και τα μηνύματά τους είναι αυτά στα οποία δίνει μεγαλύτερη σημασία και η εγχώρια επενδυτική κοινότητα.

Καθώς, όμως, τα δεδομένα τώρα στην ελληνική αγορά είναι τελείως διαφορετικά (οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία, οι αλλαγές στους δείκτες MSCI κ.ά.) και καθώς το Χ.Α. βρίσκεται στα όρια της ουσιαστικής απραξίας, έχει ιδιαίτερη σημασία η θέση των ξένων επενδυτών, σε μια προσπάθεια να ανιχνευθεί κάποιο… ίχνος τάσης για τη συνέχεια.

Σε μια πρώτη ανάγνωση, η αίσθηση είναι μικτή, καθώς δείχνουν να απέχουν από την ελληνική αγορά οι θεσμικοί επενδυτές και η όποια κινητικότητα αφορά τα (κατά κανόνα πιο επιθετικά) hedge funds. Και σε αυτό το σημείο φαίνεται να κρύβεται ίσως το πιο μεγάλο στοίχημα για το ελληνικό χρηματιστήριο.

Σε νέα φάση περνά το Χρηματιστήριο της Αθήνας. Η πτώση του όγκου των συναλλαγών το τελευταίο διάστημα δείχνει ότι το… παιχνίδι δεν έχει ενδιαφέρον βραχυπρόθεσμα. Αφορμή γι’ αυτό είναι η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI Greece και βαθύτερη αιτία είναι η επιδείνωση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Η εικόνα υποτίμησης στις ελληνικές μετοχές, η προσαρμογή των ίδιων των εταιρειών στα νέα δύσκολα δεδομένα της αγοράς και, φυσικά, η αίσθηση ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει προβλήματα εκ νέου στο μέλλον, δημιουργούν αβεβαιότητα στην αγορά.

Το Χρηματιστήριο της Αθήνας γράφει σημαντική πτώση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και η έλλειψη προσδοκίας για εισροές από τα emerging funds, αλλά και τα επί τα χείρω μακροοικονομικά στοιχεία αποτελούν τα σημεία-κλειδιά, ενώ καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει η απουσία νέων κεφαλαίων. Μετά την υποβάθμιση του Χ.Α. σε όρους στάθμισης και αριθμού συμμετοχής τίτλων από τον οίκο MSCI, οι ημερήσιες αξίες των συναλλαγών έχουν μειωθεί από τα 70 εκατ. τον μήνα στα 50 εκατ., το χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2019.

Παρότι, όμως, οι ξένοι αυξάνουν τις θέσεις τους συστηματικά (από 45,9% ποσοστό συμμετοχής τον Ιανουάριο του 2015, βρέθηκαν να έχουν σχεδόν το 69% τον Μάρτιο φέτος), τα ποσοστά των θεσμικών διαχειριστών με μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα (Global Emerging Funds - GEM) παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά και η αγορά εξακολουθεί να κυριαρχείται από επιθετικά hedge funds.

Οι μεγάλοι απόντες

Καθώς οι «μεγάλες συγκινήσεις» στο Χ.Α. είναι... παραδοσιακά συνδεδεμένες με τους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, είναι σημαντικό να δούμε ποιοι χτίζουν θέσεις και σε ποιες εταιρείες, ποιοι αναδιαρθρώνουν τα ελληνικά τους χαρτοφυλάκια, αλλά και ποιοι... λείπουν. Και ίσως εδώ να κρύβεται το μήνυμα για την επόμενη μέρα στο Χ.Α. αφού οι απουσίες είναι ηχηρές...

Από την εξέταση των θέσεων που έχουν στις ελληνικές μετοχές ξένα hedge funds, αμοιβαία κεφάλαια και investment advisers έως τις 31 Ιουλίου 2020, το αγοραστικό ενδιαφέρον για τα καλάθια τίτλων υψηλής κεφαλαιοποίησης δεν είναι στο μενού και οι θέσεις που έχουν χτίσει οι ξένοι θεσμικοί δεν είναι σημαντικές, με εξαίρεση 3-4 εταιρείες.

Πέραν όμως των τοποθετήσεων, σήμα στέλνουν και οι ηχηρές απουσίες από funds που συνήθιζαν να πρωτοστατούν στην ελληνική αγορά. Μεγάλοι asset managers όπως οι SSgA, UBS, AXA Group, Credit Suisse, Morgan Stanley Investment Management, Citigroup Global Markets Inc. (Investment Management), Prudential κ.ά. λάμπουν διά της απουσίας τους ή συμμετέχουν με μικρές θέσεις (όπως η JP Morgan), ενώ στο παρελθόν οι περισσότεροι από αυτούς είχαν εμφανιστεί με σημαντικές θέσεις σε ελληνικές μετοχές. Μοναδική εξαίρεση στην παρούσα φάση είναι η Goldman Sachs.

Οι πιο σημαντικές εταιρείες και μεταβολές

-Coca Cola HBC: Η Coca Cola HBC είναι αυτή τη στιγμή ο ηγέτης της εγχώριας αγοράς μετοχών και είναι λογικό σε αξία να έχει τη μεγαλύτερη αξία. Σημαντικές αυξήσεις θέσεων στη μετοχή τους τελευταίους δώδεκα μήνες έχουν οι: Harding Loevner με 2,9 εκατ. μετοχές, η Arca Fondi SGR SpA με 367.000 μετοχές, Aberdeen Asset Managers με 1,734 εκατ. μετοχές, Massachusetts Financial Services Co. με 377.000 μετοχές και Ignis Investment Services Ltd. με 1,418 εκατ. μετοχές. Με σχεδόν 1 εκατ. μετοχές συμμετέχει και η BlackRock. H Capital Research & Management έχει ρευστοποιήσει θέση άνω των 6,5 εκατ. μετοχών, η GQG Partners 2,51 εκατ. μετοχές της και η Henderson Global Investors 1,649 εκατ. μετοχές.

-ΟΤΕ: Εξίσου υψηλό ενδιαφέρον καταγράφεται και για τον τίτλο του ΟΤΕ, για τον οποίο οι καθαρές εισροές ξεπερνούν αισθητά τις εκροές την περίοδο Αυγούστου 2019 – Ιουλίου 2020. Η ρευστοποίηση της θέσης του βραχίονα του sovereign wealth fund Norges Bank Investments με 2,838 εκατ., της Frankling Mutual Advisers με 2,059 εκατ. μετοχές και της Global X Management, που διαχειρίζεται το ETF GREK, με 1,751 εκατ. μετοχές είναι οι πιο σημαντικές μεταβολές στις εκροές. Αντίθετα, οι Massachusetts Financial Services, Deka Investments, Boston Partners Global Investors, KBC Asset Management και AGF Investments έχουν αυξήσει σημαντικά τις θέσεις τους, ενώ οι δύο τελευταίοι είναι νέες προσθήκες στη λίστα των αγοραστών.

-Jumbo: Στο top των ξένων θεσμικών διατηρείται η Jumbo, αν και οι εκροές ξεπερνούν τις εισροές του τελευταίου δωδεκαμήνου. Η First Eagle Investment Management, η οποία είχε χτίσει μια θέση με 11,644 εκατ. μετοχές και σε τιμές από 4,2 έως 7,4 ευρώ, αποχώρησε πλήρως με πωλήσεις 1,8 εκατ. μετοχών. Το ίδιο και η Swedbank Robur Fonder Ab με 1,25 εκατ. μετοχές. Η Polaris Capital Management ξεκίνησε να χτίζει θέση από φέτος τον Μάρτιο με συνεχείς αγορές έως τον Ιούνιο, με μέση τιμή κτήσης 15,25 ευρώ.

-ΟΠΑΠ: Μεγάλο επίσης το ενδιαφέρον για τη μετοχή του Οργανισμού με μεγάλες εναλλαγές θέσεων ανάμεσα στους ξένους θεσμικούς επενδυτές και τις εκροές να ξεπερνούν τις εισροές. Οι BNP Paribas, Schroder Investment Management, Lombard Odier Investment Management και μερικοί ακόμα σημαντικοί παίκτες μηδένισαν τη θέση τους, ενώ άλλοι όπως η AllianceBernstein LP και Genesis Investment Management μείωσαν τη θέση κατά το ήμισυ περίπου, με -3,8 εκατ. μετοχές -3,6 εκατ. μετοχές αντίστοιχα. Στον αντίποδα, η JP Morgan Asset Management, παραδοσιακός επενδυτής στη μετοχή, έχει αυξήσει τη θέση της στις 1,511 εκατ. μετοχές με αγορές κάθε μήνα το προηγούμενο δωδεκάμηνο. Το ίδιο και οι BlackRock και Pictet που συνέχισαν με αγορές, ενώ η Vanguard Group παραμένει ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής με ποσοστό 2,1% και 7,04 εκατ. μετοχές.

-Mytilineos: Πολύ μικρή μεταβολή θέσης μέχρι και τον Ιούνιο φέτος για τη μετοχή της Mytilineos, παρότι στην αγορά έχουν διαμορφωθεί ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τις εγχώριες αξίες. Σημαντικές θέσεις καταγράφονται από τις Dimensional Fund Advisors, Vanguard Group, Norges Bank Asset Management και Fidelity Management & Research, η οποία έχει αυξήσει τη θέση της κατά 411.000 μετοχές. Στο τελευταίο δωδεκάμηνο οι Invesco Advisers και Swedbank Robur Fonder AΒ μηδένισαν τις θέσεις τους, ενώ η Allianz Mutual Funds Management Hellas έχει αποκτήσει 200.000 μετοχές.

-Eurobank: H Eurobank είναι η τράπεζα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ξένων και insiders μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ενώ έχει τη μικρότερη συμμετοχή το ΤΧΣ. Τους τελευταίους δώδεκα μήνες πολλές αλλαγές έχουν συμβεί στο μετοχολόγιο με σημαντικές πωλήσεις από το Kairos Partners στις αρχές του έτους, από το Capital Research Management από 31/12/19 έως 31/3/20 και σημαντικές αγορές, ενώ με μείωση κινήθηκαν η Global X, η BlackRock, η Norges Bank Investment Manager. Στον αντίποδα βρέθηκε η Fidelity, με αγορές 23,6 εκατ. μετοχών και 0,93% ποσοστό συμμετοχής, με πολλές σημαντικές κινήσεις όμως στη διάρκεια των τελευταίων μηνών.

-Alpha Bank: Είναι η τράπεζα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ξένων θεσμικών μεταξύ των τεσσάρων συστημικών, ενώ το ΤΧΣ έχει συμμετοχή 10,96%. Τους τελευταίους δώδεκα μήνες οι εκροές από τους top-20 κατόχους μετοχών ξεπερνούν τους αγοραστές του top-20, με τις Schroders Investment Management και BlackRock να ξεχωρίζουν στις πωλήσεις και την Amoundi Investment Management να αυξάνει τη θέση της φέτος. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους, η Capital Research Management με σημαντικές αγορές διπλασίασε τη θέση της, ενώ η Henderson Global Investors από το 2018 που είχε πωλήσει τη θέση των 8 εκατ. μετοχών, αγόρασε στις 31/03 9,28 εκατ. μετοχές.

-Τράπεζα Πειραιώς: Για το 2020, η Τράπεζα Πειραιώς σημειώνει τη δεύτερη μικρότερη πτώση στο ταμπλό του Χ.Α. Οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές συμμετέχουν με 21,4% και το top-10 κατέχει την πλειονότητα της θέσης με 17,5%. Τη μεγαλύτερη αύξηση θέσης εμφανίζει η NBG Asset Management και η Amundi, ενώ εκροές καταγράφηκαν για τις Schroder, Alpha Asset Management και η Global X Management (αμοιβαίο κεφάλαιο ETF παθητικής διαχείρισης).

-Εθνική Τράπεζα: Η τράπεζα με την υψηλότερη συμμετοχή του ΤΧΣ παρουσιάζει πολλές αλλαγές στη μετοχική της σύνθεση το τελευταίο δωδεκάμηνο. Το Global X Management (αμοιβαίο κεφάλαιο ETF παθητικής διαχείρισης) από τον Ιούνιο έχει μειώσει τη θέση του σε 3,8 εκατ. μετοχές, ενώ η Alpha Asset Management κατά 3,18 εκατ. μετοχές. Αντίθετα, αύξηση κατά 3,38 εκατ. μετοχές εμφανίζουν η BlackRock Fund Advisors και κατά 2,1 εκατ. μετοχές η BlackRock Investment Management. Αύξηση εμφανίζουν επίσης το Victory Capital Management, Inc. (Investment Management) και η Pictet Asset Management με 2,1 και 1,1 εκατ. μετοχές αντίστοιχα.