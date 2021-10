Attica Bank: To χρονοδιάγραμμα έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων τίτλων

Η εταιρία με την επωνυμία «Attica Bank» ανακοινώνει ότι από την 04.10.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το ενημερωτικό δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα, ήτοι (α) το έγγραφο αναφοράς (το «Έγγραφο Αναφοράς»), (β) το περιληπτικό σημείωμα (το "Περιληπτικό Σημείωμα") και (γ) το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου (το "Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου"), καθένα εκ των οποίων έχει εγκριθεί κατά την από 04.10.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και, τα οποία συνιστούν από κοινού το ενημερωτικό δελτίο, κατά την έννοια των άρθρων 6 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (το «Ενημερωτικό Δελτίο»).

Το ενημερωτικό δελτίο αφορά (α) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το "Χ.Α.") των 16.541.878 παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών εκπεφρασμένων σε Ευρώ (οι "Τίτλοι") που έχουν εκδοθεί από την Attica Bank, και (β) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χ.Α. των 16.541.878 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, εκάστη με ένα δικαίωμα ψήφου και με ονομαστική αξία €0,20 (οι «Νέες Κοινές Μετοχές»), οι οποίες θα προκύψουν κατά τη μετατροπή των Τίτλων ("Δεύτερη Εισαγωγή").

Περαιτέρω πληροφορίες για την Attica Bank, την Πρώτη Εισαγωγή και τη Δεύτερη Εισαγωγή (όπως, ενδεικτικά, για την έκδοση των Τίτλων, τη διαδικασία μεταβίβασής και μετατροπής τους) παρατίθενται στο Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου και ιδιαίτερα στην ενότητα 5 υπό τον τίτλο «INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING – FIRST ADMISSION» και στην ενότητα 10 υπό τον τίτλο «INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING – SECOND ADMISSION».

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των Τίτλων και των Νέων Κοινών Μετοχών έχει ως εξής:

Ημερομηνία Γεγονός

4 Οκτωβρίου 2021: Έγκριση της Πρώτης Εισαγωγής από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α.*

4 Οκτωβρίου 2021: Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου, αποτελούμενου από χωριστά έγγραφα, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

4 Οκτωβρίου 2021: Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα του Εκδότη, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.

4 Οκτωβρίου 2021: Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.

4 Οκτωβρίου 2021: Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης των Τίτλων στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.

6 Οκτωβρίου 2021: Έναρξη της Περιόδου Διαπραγμάτευσης των Τίτλων.

14 Οκτωβρίου 2021: Λήξη της Περιόδου Διαπραγμάτευσης των Τίτλων.

19 Οκτωβρίου 2021: Μετατροπή των Τίτλων σε Νέες Κοινές Μετοχές και ακύρωση των Τίτλων.

19 Οκτωβρίου 2021 Έγκριση της Δεύτερης Εισαγωγής από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α.

** 19 Οκτωβρίου 2021 Δημοσίευση της ανακοίνωσης έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Κοινών Μετοχών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.

20 Οκτωβρίου 2021 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Κοινών Μετοχών.

*Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. ενέκρινε την Πρώτη Εισαγωγή, υπό την προϋπόθεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ

. ** Υπό την προϋπόθεση σύγκλησης της αρμόδιας επιτροπής του Χ.Α. κατά την ημέρα εκείνη