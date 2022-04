Τραπεζικές μετοχές: Το γεωπολιτικό ρίσκο κόντρα στα θεμελιώδη

Τα αποτελέσματα των τραπεζών για το 2021 έρχονται να «σφραγίσουν» την επιτυχία μιας προσπάθειας που υπερβαίνει τη δεκαετία, να αφήσουν πίσω τους την κρίση και να αλλάξουν σελίδα. Η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα, με τη διάθεσή τους να επιστρέψουν ποσοστό των φετινών κερδών στους μετόχους, είναι ήδη ένα βήμα πιο κοντά στην κανονικότητα, ενώ και οι Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank ακολουθούν, αν και με κάποια απόσταση. Ειδικά για την Πειραιώς, η επενδυτική κοινότητα περιμένει το conference call για τη νέα στρατηγική της τράπεζας.

Αναμφίβολα, σε συνθήκες χωρίς το μέτωπο της Ουκρανίας, οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές θα ήταν από τις πλέον «ελκυστικές» επιλογές και με υψηλό περιθώριο ανόδου μεταξύ των αναδυόμενων τραπεζών, ειδικά σε κλίμα ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης.

Ο δείκτης τιμών προς κέρδη (P/E) των τραπεζικών εκτιμάται σε 9,6 φορές και εμφανίζει σημαντικό discount σε σχέση με το ιστορικό μέγεθος του δείκτη αλλά και σε σχέση με τον δείκτη των αναδυόμενων αγορών.

Σε όρους εσωτερικής αξίας (P/BV), η αγορά είναι στο τοπ-10% των αναδυόμενων αγορών βάσει των υπολογισμών της Factset, με επίπεδα 0,52 φορές για το 2023, όταν οι αναδυόμενες αγορές έχουν δείκτες από 0,65 έως μία φορά σε όρους P/BV. Η προβλεπόμενη αύξηση των κερδών ανά μετοχή για το 2022 και το 2023 είναι επίσης στο 35% και το +15%, αρκετά υψηλά σε σχέση με τον μέσο όρο των άλλων αγορών.

Από την προοπτική όμως της τακτικής, θα είμαστε επιφυλακτικοί και θα βλέπαμε τα πιθανά ράλι είτε ως ευκαιρία για μείωση θέσεων είτε και για ανάληψη κερδών, μέχρι να καταλαγιάσει η σκόνη στο γεωπολιτικό μέτωπο, καθώς δεν θα είναι η πρώτη φορά που οι ελληνικές τράπεζες θα ξεκινούσαν τη χρονιά ως το απόλυτο φαβορί και τελικά να την ολοκληρώνουν με διψήφια πτώση.

Το προφίλ κινδύνου - απόδοσης των τραπεζών θα είναι και πάλι ελκυστικό, μόλις ξεκαθαρίσει το τοπίο. Για όσο διάστημα οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζονται και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας ξεδιπλώνονται, οι μετοχές των τραπεζών θα συνεχίσουν να εμφανίζουν μεταβλητότητα και πιθανές υπεραντιδράσεις, αφού και η παροχή guidance από τις διοικήσεις των τραπεζών έδωσε δείγματα ανησυχίας για το επιχειρησιακό περιβάλλον.

Εκτός όμως από τη θεμελιώδη εικόνα που παραμένει θετική και υποστηρικτική, σε τακτικούς όρους και η τεχνική εικόνα του δείκτη των τραπεζών αλλά και των επιμέρους δεν δίνουν μια ξεκάθαρη οπτική.

Σύμφωνα με τη τεχνική ανάλυση και τον Δημήτρη Τσάντο, μέλος της τεχνικής κοινότητας Elliott Wave Trader και Elliott Wave International της ομάδας του Prechter, στην τεχνική τους εικόνα οι τραπεζικές μετοχές δεν είναι «καθαρές».

Ο δείκτης των τραπεζών (ΔΤΡ) βρίσκεται σε κύμα 1 του C, όπου η επικείμενη διόρθωση ως κύμα 2 θα μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε τον στόχο. Η βασική μέτρηση είναι του ημερήσιου διαγράμματος, όπου ανοδική διάσπαση του τελευταίου υψηλού των 752 μονάδων θα μας δώσει τις 830-850 μονάδες, εναλλακτική είναι η μέτρηση του εβδομαδιαίου, όπου μας δίνει υψηλότερα επίπεδα κοντά στις 1.000 μονάδες.

Στις κοντινές μετρήσεις, οι επιμέρους μετοχές ακολουθούν τον δείκτη των τραπεζών και βρίσκονται σε κύμα 1. Οι πιο μεσοπρόθεσμες μετρήσεις δείχνουν πιθανά επίπεδα εναλλακτικής εβδομαδιαίας μέτρησης, με τη Eurobank να βρίσκεται στο 5ο κύμα του C, με στόχο τα 1,32-1,42 ευρώ, την Εθνική Τράπεζα στον ίδιο ακριβώς βηματισμό στο 5ο κύμα του C με στόχο τα 4,20-4,50 ευρώ και την Alpha Bank να βρίσκεται στην αρχή του C με στόχο τα 1,60-1,70 ευρώ.

* Το άρθρο δεν αποτελεί προτροπή για αγορά ή πώληση των αναφερόμενων τίτλων. Παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς.