Αναπτυξιακό ράλι υπό… προϋποθέσεις στην Ελλάδα

Στις πολύ σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης που διαθέτει η ελληνική οικονομία για τα επόμενα χρόνια, σε περίπτωση που διαχειριστεί με αποτελεσματικότητα ορισμένες προκλήσεις, αναφέρθηκαν οι ομιλητές του πάνελ «Επενδύσεις στην Ελλάδα», που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του Delphi Forum και συντόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ Γιάννος Κοντόπουλος και συμμετείχαν οι: Θεμιστοκλής Φιωτάκης (Global Head of FX and Macro Strategy, Barclays), Agnes Belaisch (Managing Director and Chief European Strategist, Barings, United Kingdom), Αθανάσιος Βαμβακίδης (Managing Director, Global Head of FX Strategy, Bank of America, United Kingdom), Θεόδωρος Τζούρος (Executive General Manager, Chief Corporate and Investment Banking, Τράπεζα Πειραιώς) και Aris Francis (CEO, Brook Lane Capital).

Ειδικότερα, το πάνελ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε:

• Στο νέο μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό κύκλο που θα μπορούσε να ξεκινήσει στην Ελλάδα, με μοχλό την κλιματική αλλαγή και την πράσινη μετάβαση. Η χώρα θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα μεγάλο εξαγωγέα ενέργειας. Η εύρεση κεφαλαίων δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά η χώρα διαθέτει πολύ πλούσιους φυσικούς πόρους και θα πρέπει να «ανοίξει την αγκαλιά της» σε επενδυτές, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

• Οι αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον ευνοούν την Ελλάδα σε τομείς όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, οι μεταφορές, κ.λπ. Επίσης, θετικά μπορεί να λειτουργήσει για τη χώρα και η αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής, η οποία στόχο έχει να προστατεύσει περισσότερο την τοπική παραγωγή.

• Η χώρα έχει μπροστά της μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και ένα τεράστιο ποσό κεφαλαίων, το οποίο θα πρέπει να το αξιοποιήσει με σωστό τρόπο, προκειμένου να αποφύγουμε το ενδεχόμενο μελλοντικής επιστροφής στα προβλήματα του παρελθόντος.

• Οι ξένες επενδύσεις κινήθηκαν σε επίπεδο-ρεκόρ το 2022, ωθούμενες από παράγοντες όπως οι ιδιωτικοποιήσεις, η αγορά ακινήτων, η πράσινη ενέργεια και ο χρηματοοικονομικός τομέας. Ωστόσο, οι περισσότερες τοποθετήσεις αφορούσαν τις αγορές μετοχών και περιουσιακών στοιχείων και όχι τη δημιουργία μιας επιχείρησης από την αρχή, παράγοντας που αποδίδεται και στις μεγάλες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται.

• Οι ξένες τράπεζες -λόγω κυρίως των προβλημάτων του παρελθόντος- δεν είναι σήμερα πρόθυμες να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις στην Ελλάδα, ωστόσο η εικόνα της χώρας παρουσιάζει βελτίωση. Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν την απαιτούμενη ρευστότητα και τη δυνατότητα να υποστηρίξουν την υλοποίηση επενδύσεων στη χώρα, μέσα από τη χρηματοδότησή τους.

• Οι επενδύσεις της προηγούμενης πενταετίας βασίστηκαν σε επενδύσεις υψηλού ρίσκου που πόνταραν στο σενάριο της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας από τα χαμηλά επίπεδα που βρισκόταν (recovery story). Επρόκειτο για τοποθετήσεις σε πολύ χαμηλές αποτιμήσεις, οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων απέδωσαν. Σήμερα η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει αφήγημα και το «recovery story» να αντικατασταθεί από το «rehabilitation story», δηλαδή να πείσουμε ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει μια προσπάθεια αναμόρφωσής της.