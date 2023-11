Λαζαράκου: Ανάγκη για κατάλληλο πλαίσιο εποπτείας στην πράσινη μετάβαση

«Τις προσπάθειες για ένα κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο και μια αποτελεσματική εποπτεία, η οποία θα προωθεί τη ροή κεφαλαίων με στόχο την πράσινη μετάβαση, περιέγραψε η Βασιλική Λαζαράκου πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μέλος Δ.Σ. της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ.

Μιλώντας στο συνέδριο του Economist στο πάνελ «The Seventh Sustainability Summit for SE Europe and the Mediterranean - How can sustainability foster global co-operation and peace?», μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις θεσμικές διαδικασίες σε εξέλιξη σε τομείς όπως το greenwashing.

Η ίδια σημείωσε ότι σήμερα πάνω από 1,2 τρισ. ευρώ έχουν διοχετευθεί διεθνώς σε πράσινα funds.