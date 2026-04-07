Κατεβάζει τον πήχη για την ελληνική ανάπτυξη η BofA

Η Ελλάδα παραμένει σε θετική τροχιά ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, αλλά με σαφή επιβράδυνση λόγω του ενεργειακού σοκ, επισημαίνει η Bank of America, κατεβάζοντας την πρόβλεψη για την φετινή άνοδο του ΑΕΠ, μετά την ΤτΕ και το ΔΝΤ.

Η BofA βλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,6% το 2026 και 1,7% το 2027, σημαντικά υψηλότερα από το 0,6% και 1,0% της Ευρωζώνης, αλλά χαμηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,8% φέτος.

Ωστόσο, ο πληθωρισμός διατηρείται αυξημένος, στο 3,7% το 2026 και 2,8% το 2027, περιορίζοντας το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Η εικόνα δείχνει ανθεκτικότητα, αλλά όχι επιτάχυνση, καθώς η οικονομία επηρεάζεται από τις υψηλές τιμές ενέργειας και τη χαμηλότερη δυναμική της Ευρώπης. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα λειτουργεί περισσότερο ως «σχετικός νικητής» παρά ως απόλυτη ιστορία ανάπτυξης.