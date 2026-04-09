Metlen: Η πρώτη ανάγνωση των μεγεθών 2025 από BofA και Morgan Stanley

Η Metlen ανακοίνωσε EBITDA για το 2025 ύψους 753 εκατ. ευρώ, +1% από τις εκτιμήσεις μας γράφει η BofA σε ανάλυση για τα αποτελέσματα της εισηγμένης.

Το αποτέλεσμα αυτό είναι σε ευθυγράμμιση με την αναθεωρημένη καθοδήγηση EBITDA. Χωρίς τις απομειώσεις που σχετίζονται με τον κλάδο EPCM, τα EBITDA θα είχαν ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Βασικός μοχλός ανάπτυξης ήταν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και οι τομείς Υποδομών και Παραχωρήσεων, ενώ ο τομέας Μετάλλων επηρεάστηκε αρνητικά από το υψηλότερο ενεργειακό κόστος.

Η Metlen πρότεινε μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή (έναντι 0,83 ευρώ εκτίμηση της BofA), πάνω από το 35% payout ratio. Θεωρούμε ότι αυτό αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της διοίκησης στη μελλοντική πορεία της επιχείρησης.

Η τιμή-στόχος παραμένει στα 54 ευρώ, με μέσο όρο 7x για τα EBITDA του 2026 και μηδενικό discount από τη λειτουργία Distribution (DCF).

Η Metlen παραμένει βέβαιη για τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA άνω των 2 δισ. ευρώ, όπως παρουσιάστηκε στο Capital Markets Day πέρυσι, σημειώνει η BofA. Η εταιρεία ανακοίνωσε τρεις νέους «πυλώνες»: 1) Κρίσιμα Μέταλλα (Γάλλιο): επένδυση που ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος, με στόχο να καταστεί ο μοναδικός παραγωγός γαλλίου στην Ευρώπη, ηγέτης στην παραγωγή αλουμίνας και με επέκταση της παραγωγικής ικανότητας βωξίτη. Υπάρχει επιπλέον δυναμική σε σκάνδιο και γερμάνιο.

2) Κυκλικά Μέταλλα: Tεχνολογία για ανάκτηση μετάλλων οξειδίων από δευτερογενείς πηγές/βιομηχανικά απόβλητα.

3) Άμυνα: Στόχευση για EBITDA περίπου 150 εκατ. ευρώ μεσοπρόθεσμα, με είσοδο στους τομείς συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής (MRO) και προμήθειας αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως μη επανδρωμένα συστήματα.

Morgan Stanley: Περιορίζονται οι ανησυχίες των επενδυτών

Σύμφωνα με την ανάλυση της Morgan Stanley, τα οικονομικά αποτελέσματα της Metlen για το 2025 κινήθηκαν σε γενικές γραμμές εντός των εκτιμήσεων, επιβεβαιώνοντας το πρόσφατο profit warning και περιορίζοντας τις ανησυχίες των επενδυτών, χωρίς ωστόσο η εταιρεία να προχωρήσει σε παροχή καθοδήγησης για το 2026.

Για το 2026, η Morgan Stanley σημειώνει ότι η Metlen δεν έδωσε συγκεκριμένο guidance, ωστόσο οι προοπτικές εξαρτώνται από τρεις βασικούς παράγοντες: την πορεία των τιμών αλουμινίου και αλουμίνας, το κόστος ενέργειας (κυρίως φυσικού αερίου) και τη σταδιακή μετατόπιση του ενεργειακού μίγματος προς φθηνότερες και χαμηλότερου ρίσκου πηγές. Στο βασικό σενάριο, η τράπεζα εκτιμά EBITDA 1,4-1,5 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα.

Σε επίπεδο επιμέρους δραστηριοτήτων, τα EBITDA του 2025 διαμορφώθηκαν σε γενικές γραμμές εντός των εκτιμήσεων, με μικρή υστέρηση στον τομέα Energy Utility να αντισταθμίζεται από καλύτερη επίδοση στους υπόλοιπους τομείς.

Συνολικά, η Morgan Stanley εκτιμά ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα της Metlen παρά τις προκλήσεις.