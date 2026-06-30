CrediaBank: Δωρεάν διάθεση 583.280 νέων μετοχών σε 27 δικαιούχους

Η CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 περ. (η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σχετικά με τη δωρεάν διάθεση 583.280 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), συνολικής ονομαστικής αξίας €29.164, οι οποίες εκδόθηκαν από την Τράπεζα μέσω κεφαλαιοποίησης ισόποσου αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη (συμπεριλαμβανομένων και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018, όπως το Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στις 27.03.2026 (το «Πρόγραμμα»).

Ειδικότερα:

Η δωρεάν διάθεση των Νέων Μετοχών πραγματοποιείται σε υλοποίηση της από 27.03.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, με την οποία θεσπίστηκε το Πρόγραμμα και παρασχέθηκε ρητή εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο:

(i) να καθορίζει, να τροποποιεί, να εξειδικεύει και να προσαρμόζει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 3864/2010, όπως εκάστοτε ισχύει, τους ειδικότερους όρους και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του Προγράμματος, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κριτηρίων διάθεσης των ως άνω μετοχών, της περιόδου αναβολής και των όρων κατοχύρωσης των μετοχών· και

(ii) να προσδιορίζει τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την απόδοση των μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, εντός του πλαισίου της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και των εκάστοτε Σχημάτων Μεταβλητών Αποδοχών, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, κατόπιν λήψης όλων των αναγκαίων εποπτικών και κανονιστικών εγκρίσεων και σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αποδοχών της Τράπεζας.

Κατ’ εφαρμογή του Προγράμματος και δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο από την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27.03.2026, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή του της 18.06.2026, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των €29.164, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μέσω της έκδοσης των Νέων Μετοχών (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), καθώς και τη δωρεάν διάθεσή τους στους δικαιούχους του Προγράμματος (οι «Δικαιούχοι»), σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος.

Η απόδοση των Νέων Μετοχών στους Δικαιούχους πραγματοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής σχήματος μεταβλητών αποδοχών για τα ανώτατα και ανώτερα στελέχη της Τράπεζας, καθώς και για τους επικεφαλής των ανεξάρτητων λειτουργιών (Executive Incentive Plan – EIP) (το «Πλάνο Κινήτρων Στελεχών»), το οποίο έχει υιοθετήσει η Τράπεζα.

Το εν λόγω σχήμα μεταβλητών αποδοχών αποσκοπεί στη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη κινητοποίηση των στελεχών για την επίτευξη του Επιχειρησιακού Πλάνου της Τράπεζας και των στρατηγικών της προτεραιοτήτων, στην ενίσχυση της διακράτησης και της προσέλκυσης στελεχών, σε ευθυγράμμιση με τις πρακτικές αμοιβών του κλάδου και της αγοράς, καθώς και στην αναγνώριση και επιβράβευση της συμβολής των στελεχών στα αποτελέσματα της Τράπεζας, διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, τη διατήρηση της υγιούς κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας και τη συμμόρφωσή της με το εκάστοτε ισχύον εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Με την από 29.04.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας εγκρίθηκε η απόδοση μεταβλητών αποδοχών σύμφωνα με το Πλάνο Κινήτρων Στελεχών, ενώ, δυνάμει της ως άνω αναφερόμενης από 18.06.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η έκδοση των Νέων Μετοχών και η απόδοσή τους στους Δικαιούχους.

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν σε συνολικά 27 Δικαιούχους και, σύμφωνα με τους όρους του Πλάνου Κινήτρων Στελεχών, υπόκεινται σε υποχρεωτική περίοδο διακράτησης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία καταχώρισής τους στις μερίδες των Δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της εταιρείας «Euronext Securities Athens Α.Ε.».

Στις 30.06.2026 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 6097679, η προαναφερθείσα από 18.06.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού της Τράπεζας.

Μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον στο ποσό των €99.781.641,45, διαιρούμενο σε 1.995.632.829 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε λεπτών του ευρώ (€0,05) εκάστη.

Οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Τράπεζας που τελούν ήδη υπό διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens.

Η Τράπεζα θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Euronext Athens και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Euronext Athens.

Οι Νέες Μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση τη δεύτερη (2η) εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση της εισαγωγής τους από το Euronext Athens. Η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Τράπεζας κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους στο Euronext Athens θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Euronext Athens και την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Euronext Athens, όπως ισχύει.

Οι Νέες Μετοχές θα είναι καταχωρισμένες, κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους, στα αρχεία της εταιρείας «Euronext Securities Athens Α.Ε.» και στις μερίδες και τους λογαριασμούς που οι Δικαιούχοι τηρούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Euronext Athens, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Τράπεζα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens.

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 5 περ. (η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens, δεδομένου ότι οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Τράπεζας που βρίσκονται ήδη υπό διαπραγμάτευση στην ίδια ως άνω ρυθμιζόμενη αγορά και το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τη φύση των εκδιδόμενων κινητών αξιών, καθώς και με τους λόγους και τις λεπτομέρειες της διανομής τους.

Υπεύθυνη για τη σύνταξη του παρόντος εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου του είναι η κα Βασιλική (Βάλερυ) Σκούμπα, Chief Financial Officer.