Seanergy: Στις 6 Ιουλίου ξεκινά η δημόσια προσφορά για το ομόλογο εώς €100 εκατ.

Η εταιρεία «Seanergy Maritime Holdings Corp.» (η «Εκδότρια» ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 30.06.2026 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 30.06.2026 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129 (ο «Κανονισμός»), τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, λαμβάνοντας υπόψη και την από 07.05.2026 δήλωση της European Securities and Markets Authority (ESMA32-753890202-3084), καθώς και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (το «ΚΟΔ») από την Εκδότρια, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €100.000.000, με ελάχιστο ποσό έκδοσης €75.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές, ομολογίες ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστης (οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 25.06.2026 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας (η «Έκδοση»).

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας (η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (το «Η.ΒΙ.Π.») της EURONEXT ATHENS Α.Ε. (η «EURONEXT ATHENS»), θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της EURONEXT ATHENS.

Η EURONEXT ATHENS, κατά τη συνεδρίαση της 29.06.2026, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της EURONEXT ATHENS (η «Εισαγωγή»), υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της EURONEXT ATHENS, το οποίο έχει ως εξής:

Σημειώνεται ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

*H πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό για την δημόσια προσφορά του ομολογου της Seanergy, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".