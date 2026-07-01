Optima bank: Νέα προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο έως 2,10%

Σε ένα περιβάλλον όπου ιδιώτες και επιχειρήσεις αναζητούν τις καλύτερες επιλογές για τις καταθέσεις τους, η Optima bank παρουσιάζει τη νέα προθεσμιακή της κατάθεση, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της να προσφέρει διαχρονικά τις πιο ανταγωνιστικές αποδόσεις της ελληνικής τραπεζικής αγοράς.

Με τη νέα αυτή πρόταση, τα επιτόκια (μικτά, ετησιοποιημένα) για προθεσμιακές καταθέσεις με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026, διαμορφώνονται ως εξής:

για ποσά από €50.000 έως €200.000: 2,00%

για ποσά άνω των €200.000: 2,10%

Τα υπόλοιπα βασικά χαρακτηριστικά της προθεσμιακής κατάθεσης είναι:

διάρκεια 6 ή 12 μήνες

μηνιαίος εκτοκισμός

διάθεση αποκλειστικά για νέα κεφάλαια που θα έρθουν στην τράπεζα, τόσο από νέους, όσο και από υφιστάμενους πελάτες

Με τη νέα αυτή προθεσμιακή κατάθεση, η Optima bank παραμένει συνεπής στη δέσμευσή της να προσφέρει προϊόντα που συνδυάζουν κορυφαίες αποδόσεις, απλότητα και ευελιξία για τους πελάτες της.

Ο Head of Products & Marketing της Optima bank, κ. Αλέξανδρος Βλαγκούλης, δήλωσε σχετικά: “Στην Optima bank παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις της αγοράς και διαμορφώνουμε προϊόντα που δημιουργούν αξία για τους πελάτες μας. Με τη νέα προθεσμιακή μας κατάθεση, συνεχίζουμε να προσφέρουμε υψηλές αποδόσεις, με απλότητα και ευελιξία, ανταποκρινόμενοι έμπρακτα στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας.”

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους που διέπουν την προθεσμιακή κατάθεση, μπορείτε να βρείτε στην προσυμβατική ενημέρωση, εδώ.