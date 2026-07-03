Γιατί το «buy and hold» δεν αποδίδει σε κάθε χρηματιστηριακό κύκλο

Στον κόσμο των αγορών περιουσιακών στοιχείων (assets) ο χρόνος δεν είναι γραμμικός. Οι χρηματιστηριακές αγορές κινούνται μέσα σε δύο διαδοχικά χρονικά επίπεδα, και δύο διακριτές και αλληλένδετες δυνάμεις: οι μακροπρόθεσμες αγορές (secular markets) και οι κυκλικές αγορές (cyclical markets).

Η διάκριση μεταξύ αυτών των δύο εννοιών αποτελεί το θεμέλιο της στρατηγικής κατανομής περιουσιακών στοιχείων (asset allocation) και της κατανόησης των μεγάλων οικονομικών κύκλων.

Secular και Cyclical Markets

Η secular αγορά (secular market) αναφέρεται σε μια μακροχρόνια τάση —ανοδική (secular bull) ή πτωτική/πλευρική (secular bear)— που διαρκεί συνήθως 10 έως 20 έτη ή και περισσότερο. Ο όρος «secular» προέρχεται από το λατινικό saeculum, που σημαίνει γενιά ή αιώνα, υποδηλώνοντας ότι η τάση αυτή υπερβαίνει τον μεμονωμένο οικονομικό κύκλο και αντικατοπτρίζει βαθύτερες δομικές δυνάμεις της οικονομίας.

Η cyclical αγορά (cyclical market), αντίθετα, περιγράφει βραχύτερες διακυμάνσεις -συνήθως από μερικούς μήνες έως 5 έτη- που εξελίσσονται μέσα στο εσωτερικό μιας secular τάσης. Μια secular bear αγορά, για παράδειγμα, δεν είναι μια αδιάλειπτη πτώση, αλλά μια αλληλουχία από ισχυρά cyclical bull rallies και επώδυνα cyclical bear διορθώσεις, με τον γενικό δείκτη να παραμένει, σε πραγματικούς (πληθωριστικά προσαρμοσμένους) όρους, πτωτικός / πλαγιοκαθοδικός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι παράγοντες που καθορίζουν τις secular τάσεις

Η μετάβαση από μια secular bull σε μια secular bear αγορά, ή το αντίστροφο, δεν είναι τυχαία. Καθορίζεται από τη σύγκλιση πολλαπλών δομικών παραγόντων:

Αποτιμήσεις (valuations): Οι secular bull αγορές συνήθως ξεκινούν από ιστορικά χαμηλά επίπεδα δεικτών όπως ο κυκλικά προσαρμοσμένος P/E (CAPE/Shiller P/E) και ολοκληρώνονται σε ακραία υψηλά επίπεδα αποτίμησης.

(valuations): Οι secular bull αγορές συνήθως ξεκινούν από ιστορικά χαμηλά επίπεδα δεικτών όπως ο κυκλικά προσαρμοσμένος P/E (CAPE/Shiller P/E) και ολοκληρώνονται σε ακραία υψηλά επίπεδα αποτίμησης. Πληθωρισμός και επιτόκια : Η σταθερότητα των τιμών ευνοεί την επέκταση των πολλαπλασιαστών αποτίμησης και άρα τις secular bull, ενώ ο υψηλός ή ασταθής πληθωρισμός συμπιέζει τις αποτιμήσεις και ευνοεί τις secular bear .

: Η σταθερότητα των τιμών ευνοεί την επέκταση των πολλαπλασιαστών αποτίμησης και άρα τις secular bull, ενώ ο υψηλός ή ασταθής πληθωρισμός συμπιέζει τις αποτιμήσεις και ευνοεί τις secular bear . Δημογραφικό : Οι γενιές που είναι αριθμητικά μεγάλες σε μέγεθος όταν βρεθούν σε ηλικία αποταμίευσης και επένδυσης (π.χ. baby boomers στις δεκαετίες 1980-1990) τροφοδοτούν με σημαντικά κεφάλαια τις αγορές, ενισχύοντας τα secular ανοδικά κύματα.

: Οι γενιές που είναι αριθμητικά μεγάλες σε μέγεθος όταν βρεθούν σε ηλικία αποταμίευσης και επένδυσης (π.χ. baby boomers στις δεκαετίες 1980-1990) τροφοδοτούν με σημαντικά κεφάλαια τις αγορές, ενισχύοντας τα secular ανοδικά κύματα. Τεχνολογικές επαναστάσεις : Νέα τεχνολογικά κύματα (πχ σιδηρόδρομος, ηλεκτρισμός, πληροφορική, τεχνητή νοημοσύνη) δημιουργούν νέους κλάδους παραγωγικότητας που στηρίζουν πολυετή κερδοφόρα ανάπτυξη.

: Νέα τεχνολογικά κύματα (πχ σιδηρόδρομος, ηλεκτρισμός, πληροφορική, τεχνητή νοημοσύνη) δημιουργούν νέους κλάδους παραγωγικότητας που στηρίζουν πολυετή κερδοφόρα ανάπτυξη. Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική : Η κατεύθυνση των κεντρικών τραπεζών, το κόστος χρήματος και το επίπεδο δημόσιου και ιδιωτικού χρέους διαμορφώνουν το υπόβαθρο ρευστότητας μέσα στο οποίο κινούνται οι αποτιμήσεις.

: Η κατεύθυνση των κεντρικών τραπεζών, το κόστος χρήματος και το επίπεδο δημόσιου και ιδιωτικού χρέους διαμορφώνουν το υπόβαθρο ρευστότητας μέσα στο οποίο κινούνται οι αποτιμήσεις. Γεωπολιτικό περιβάλλον: Περίοδοι σταθερότητας και παγκοσμιοποίησης ευνοούν την δημιουργία Secular Bull , ενώ οι συγκρούσεις, οι εμπορικοί πόλεμοι , τα προβλήματα σε ενέργεια και εφοδιαστική αλυσίδα , λειτουργούν ανασταλτικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά από αυτά τα στοιχεία -τεχνολογικά κύματα, πιστωτική επέκταση, δημογραφία- αποτελούν και τον πυρήνα της θεωρίας των κυμάτων Kondratieff, η οποία επιχειρεί να συνδέσει τους 40-60ετείς οικονομικούς υπερκύκλους με τις secular φάσεις των αγορών κεφαλαίου.

H σημασία της αναγνώρισης της secular αγοράς

Η διάκριση secular/cyclical έχει άμεσες συνέπειες για την επενδυτική στρατηγική. Σε μια secular bull αγορά, η στρατηγική «buy and hold» ανταμείβεται γενναιόδωρα, καθώς κάθε πτώση αποτελεί ευκαιρία αγοράς.

Σε μια secular bear ή πλαγιοκαθοδική αγορά, όμως, η ίδια στρατηγική μπορεί να οδηγήσει σε μια ή και δύο δεκαετίες μηδενικής πραγματικής απόδοσης στην καλύτερη περίπτωση, καθιστώντας επιτακτικές και πολύ περισσότερο αποδοτικές, τις τακτικές ενεργητικής διαχείρισης, εναλλαγής κλάδων (sector rotation) και εκμετάλλευσης του εύρους διακύμανσης (range trading).

Επιπλέον, η αναγνώριση της φάσης στην οποία βρίσκεται η αγορά επηρεάζει την κατανομή περιουσιακών στοιχείων (asset allocation): σε secular bull περιβάλλον ευνοούνται μετοχές ανάπτυξης, ενώ σε secular bear ή υψηλού πληθωρισμού περιβάλλον, τείνουν να υπεραποδίδουν οι πραγματικές αξίες —εμπορεύματα, ακίνητα, πολύτιμα μέταλλα— και οι μετοχές αξίας (value stocks).

Οι επιπτώσεις σε κοινωνία, οικονομία και περιουσιακά στοιχεία

Οι secular τάσεις δεν περιορίζονται στα χρηματιστήρια· διαπερνούν το σύνολο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Μια παρατεταμένη secular bull αγορά ενισχύει την διάχυση του πλούτου (wealth effect): τα νοικοκυριά αισθάνονται πλουσιότερα, καταναλώνουν περισσότερο, και οι επιχειρήσεις επενδύουν με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, τροφοδοτώντας έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης, απασχόλησης και φορολογικών εσόδων για το κράτος.

Αντίθετα, μια secular bear φάση συχνά συνοδεύεται από στασιμότητα μισθών, αυξημένη ανισότητα στη συσσώρευση πλούτου μεταξύ γενεών, χαμηλή εμπιστοσύνη καταναλωτών και πολιτική αστάθεια, καθώς οι επενδυτές που εισήλθαν στην αγορά σε υψηλές αποτιμήσεις βιώνουν παρατεταμένη απογοήτευση.

Ιστορικά, τέτοιες περίοδοι έχουν συνδεθεί με αυξημένο λαϊκισμό, κοινωνικές αναταραχές και ζήτηση για ριζικές πολιτικές αλλαγές, όπως παρατηρήθηκε τόσο στη δεκαετία του 1930 όσο και στη δεκαετία του 1970.

Στο επίπεδο των περιουσιακών στοιχείων, η φάση του secular κύκλου καθορίζει ποιες κατηγορίες assets υπεραποδίδουν. Οι μακρές ανοδικές φάσεις ευνοούν κυρίως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (μετοχές, ομόλογα), ενώ οι secular bear ή υψηλού πληθωρισμού φάσεις ευνοούν πραγματικά περιουσιακά στοιχεία (hard assets), όπως ακίνητα, χρυσό και εμπορεύματα —μια διάκριση κεντρική σε κάθε ανάλυση κατανομής χαρτοφυλακίου μακροπρόθεσμου ορίζοντα.

Ιστορικά στοιχεία από ΗΠΑ

Η αμερικανική χρηματιστηριακή ιστορία προσφέρει το πλέον τεκμηριωμένο πλαίσιο αναφοράς για τη μελέτη secular κύκλων, με βάση τον δείκτη Dow Jones και S&P 500 σε πραγματικούς όρους:

1929–1949: Secular bear αγορά, με το κραχ του 1929 και τον μακρύ αποπληθωρισμό/ύφεση της δεκαετίας του 1930 να διατηρούν τις αποτιμήσεις πολύ χαμηλά για δύο δεκαετίες.

Secular bear αγορά, με το κραχ του 1929 και τον μακρύ αποπληθωρισμό/ύφεση της δεκαετίας του 1930 να διατηρούν τις αποτιμήσεις πολύ χαμηλά για δύο δεκαετίες. 1949–1966: Ισχυρή secular bull αγορά, στηριγμένη από τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση, τη βιομηχανική επέκταση και τη δημογραφική έκρηξη (baby boom).

Ισχυρή secular bull αγορά, στηριγμένη από τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση, τη βιομηχανική επέκταση και τη δημογραφική έκρηξη (baby boom). 1966–1982: Secular bear/πλευρική αγορά, με τον υψηλό πληθωρισμό (stagflation), τις πετρελαϊκές κρίσεις και τα υψηλά επιτόκια να διατηρούν τον Dow Jones ουσιαστικά στάσιμο για 16 χρόνια σε ονομαστικούς όρους και σε μεγάλες απώλειες σε πραγματικούς όρους.

Secular bear/πλευρική αγορά, με τον υψηλό πληθωρισμό (stagflation), τις πετρελαϊκές κρίσεις και τα υψηλά επιτόκια να διατηρούν τον Dow Jones ουσιαστικά στάσιμο για 16 χρόνια σε ονομαστικούς όρους και σε μεγάλες απώλειες σε πραγματικούς όρους. 1982–2000: Μία από τις ισχυρότερες secular bull αγορές της ιστορίας, με την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού επί Volker, τη μείωση των επιτοκίων, τη δημοσιονομική μεταρρύθμιση και την επανάσταση της πληροφορικής και του Διαδικτύου.

Μία από τις ισχυρότερες secular bull αγορές της ιστορίας, με την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού επί Volker, τη μείωση των επιτοκίων, τη δημοσιονομική μεταρρύθμιση και την επανάσταση της πληροφορικής και του Διαδικτύου. 2000–2009 (ή 2011 για άλλους π.χ. Morgan Stanley) : Secular bear αγορά, σημαδεμένη από το σκάσιμο της φούσκας dot-com, τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και δύο μεγάλες πτώσεις άνω του 50%, με τον S&P 500 να επιστρέφει, σε πραγματικούς όρους, κοντά στα επίπεδα του 2000 μόλις γύρω στο 2013.

(ή 2011 για άλλους π.χ. Morgan Stanley) : Secular bear αγορά, σημαδεμένη από το σκάσιμο της φούσκας dot-com, τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και δύο μεγάλες πτώσεις άνω του 50%, με τον S&P 500 να επιστρέφει, σε πραγματικούς όρους, κοντά στα επίπεδα του 2000 μόλις γύρω στο 2013. 2009–σήμερα: Νέα secular bull φάση, στηριγμένη στα χαμηλά επιτόκια της μετά-κρίσης εποχής, την ψηφιακή οικονομία και, πιο πρόσφατα, το κύμα της τεχνητής νοημοσύνης, με ερωτηματικά να τίθενται από το 2025-2026 σχετικά με τις ακραίες αποτιμήσεις και την επάνοδο του πληθωρισμού.

Η μελέτη αυτών των κύκλων δεν έχει ως στόχο την ακριβή πρόβλεψη χρονισμού, κάτι εξαιρετικά δύσκολο ακόμη και για πολύ έμπειρους αναλυτές, αλλά την τοποθέτηση της τρέχουσας συγκυρίας μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο πιθανοτήτων.

Ένας επενδυτής που κατανοεί σε ποια φάση του secular κύκλου βρίσκεται η αγορά είναι σε πολύ καλύτερη θέση να δημιουργήσει ή να διαχειριστεί την περιουσια του, να επιλέξει το κατάλληλο μείγμα περιουσιακών στοιχείων και να αποφύγει τον εφησυχασμό ή, αντίστροφα, την υπερβολική απαισιοδοξία.

Ουσιαστικά οι Secular και Cyclical αγορές αποτελούν δύο συμπληρωματικά επίπεδα αναλυσης της πραγματικότητας. Το Cyclical εξηγεί το πότε των βραχυμεσοπρόθεσμων διακυμάνσεων και το Secular το γιατί των μεγάλων μακροπρόθεσμων μεταβολών σε επενδυτικό κλίμα, αποτιμήσεις και οικονομία.

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.