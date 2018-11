Bloomberg: Οι ΗΠΑ γράφουν την εμπορική συμφωνία με την Κίνα

Να κλείσει συμφωνία με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζίνπινγκ θέλει ο Ντόναλν Τραμπ, στη Σύνοδο των G20 στην Αργεντινή, αργότερα αυτόν τον μήνα, όπως μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει ζητήσει από αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ξεκινήσουν την ενασχόληση με τους πιθανούς όρους μίας συμφωνίας, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ζήτησε μάλιστα από το υπουργούς του να βάλουν το προσωπικό τους να συντάξει την πιθανή συμφωνία που θα τερματίσει την κλιμακούμενη εμπορική σύγκρουση, ανέφεραν οι πηγές του πρακτορείου, προσθέτοντας ότι πολλοί φορείς συμμετέχουν στη σύνταξη του σχεδίου. Δεν ήταν σαφές εάν το Τραμπ θέλει να ρίξει τους τόνους στις απαιτήσεις των ΗΠΑ ή όχι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει κινητοποιηθεί από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κινέζο ομόλογο του, για την οποία δήλωσε μέσω Twitter ότι ήταν «πολύ καλή».

Οπως δημοσίευσε στην ανάρτηση του, συνομίλησαν για το ακανθώδες ζήτημα των διμερών εμπορικών σχέσεων, αλλά και για το ζήτημα της Βόρειας Κορέας, καθώς η Ουάσινγκτον διεξάγει -ιστορικές- διαπραγματεύσεις με την Πιονγιάνγκ, με στόχο την αποπυρηνικοποίησή της.

«Είχα μια πολύ καλή τηλεφωνική συζήτηση με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Μιλήσαμε για πολλά θέματα, δίνοντας μεγάλη έμφαση στο εμπόριο. Οι συζητήσεις γι' αυτό πηγαίνουν καλά και προγραμματίζονται συναντήσεις κατά τη διάρκεια της G20 στην Αργεντινή. Είχαμε επίσης μια πολύ καλή συζήτηση για τη Βόρεια Κορέα!», ανέφερε ο Τραμπ.

Just had a long and very good conversation with President Xi Jinping of China. We talked about many subjects, with a heavy emphasis on Trade. Those discussions are moving along nicely with meetings being scheduled at the G-20 in Argentina. Also had good discussion on North Korea!