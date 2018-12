Συμφωνία στο Eurogroup για τη μεταρρύθμιση της ευρωζώνης

Τη συμφωνία για βασικές μεταρρυθμίσεις στην ευρωζώνη, μετά από ολονύχτιες διαπραγματεύσεις των υπουργών Οικονομικών, ανακοίνωσε ο Μάριο Σεντένο.

Σύμφωνα με το Reuters, οι ΥΠΟΙΚ συμφώνησαν σε μέτρα ενίσχυσης της τραπεζικής ένωσης και σε περαιτέρω ευελιξία για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Παράλληλα, συμφώνησαν να συνεχιστούν οι συζητήσεις για ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και για το σχήμα εγγύησης καταθέσεων (με επόμενη αναφορά προόδου τον Ιούνιο του 2019).

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Πιερ Μοσκοβισί σημείωσε ότι «δεν κάναμε γιγαντιαία βήματα μπροστά, κάναμε όμως κάποια σημαντικά βήματα», τονίζοντας ότι τώρα είναι στο χέρι των ηγετών της Συνόδου Κορυφής να υιοθετήσουν τη συμφωνία.

Εξηγώντας γιατί χρειάστηκε μια νύχτα για να συμφωνηθούν θέματα που συζητούνται επί 18 μήνες ο Μάριο Σεντένο αρκέστηκε να πει ότι είναι «ευαίσθητα πολιτικά και τεχνικά». Απαιτείται χρόνος να ξεκαθαρίσουν τα κείμενα. Στις ΗΠΑ πήρε οκτώ χρόνια για την ασφάλιση καταθέσεων. Ελπίζω να χρειαστούμε λιγότερο.

Από την πλευρά του, ο Κλ. Ρέγκλινγκ συνεχάρη τον Μάριο Σεντένο για την πολύωρη προσπάθειά του. Μίλησε για περιορισμένα βήματα προς τα μπροστά, που είναι απαραίτητα, θυμίζοντας ότι ήδη έχουν γίνει πολλά (δημιουργία ESM, πολιτικές της ΕΚΤ).

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της ευρωζώνης, ανέφερε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Eurogroup Λούις Ρέγο στον λογαριασμό του στο Twitter. «Η σύνοδος ολοκληρώθηκε έπειτα από 18 ώρες (διαπραγματεύσεων). Καταλήξαμε σε συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της ευρωζώνης», σημειώνει.

Οπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, οι ΥΠΟΙΚ συμφώνησαν για το πλαίσιο προστασίας των ευρωπαϊκών τραπεζών, τον ρόλο του ESM και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν.

