Συνετρίβη Boeing 737 των Αιθιοπικών Αερογραμμών με 157 επιβαίνοντες

Αεροσκάφος των Αιθιοπικών Αερογραμμών που εκτελούσε την πτήση Αντίς Αμπέπα-Ναϊρόμπι, συνετρίβη, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού της Αιθιοπίας, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, πρόκειται για την πτήση ET 302, στην οποία επέβαιναν 149 επιβάτες και οκταμελές πλήρωμα. Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στην πόλη Βισοφτου, 62 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αντίς Αμπέμπα.

Accident Bulletin no. 1 Issued on march 10, 2019 at 11:00am Ethiopian Airlines will release further information as soon as it is available. Updated information will also be on Ethiopian Airlines website at https://t.co/Je7pXoKxHh pic.twitter.com/07wKZHPVPl

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 08:38 π.μ. τοπική ώρα από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπολε της Αντίς Αμπέμπα και έχασε επαφή στις 08:44 π.μ.



Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Αιθιοπίας, δεν υπάρχουν επιζώντες από τη συντριβή του αεροσκάφους. Παράλληλα, γνωστοποίησε πως στην πτήση επέβαιναν επιβάτες από 33 χώρες.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο των Αιθιοπικών Αερογραμμών, το αεροσκάφος που συνετρίβη «δεν είχε γνωστά τεχνικά προβλήματα», ενώ ο πιλότος του μοιραίου αεροσκάφους είχε «εξαιρετικό ιστορικό πτήσεων». Κατά τον ίδιο, ο πιλότος ανέφερε δυσκολίες και ζήτησε άδεια να επιστρέψει.



Αναφερόμενος στις εθνικότητες επιβατών, γνωστοποίησε πως συμπεριλαμβάνονταν, 32 Κενυάτες, 18 Καναδοί, 9 Αιθίοπες, 8 Ιταλοί, 8 Κινέζοι, 8 Αμερικανοί, 7 Βρετανοί, 7 Γάλλοι, 6 Αιγύπτιοι, 5 Ολλανδοί, 4 Ινδοί, 4 Σλοβάκοι, 3 Αυστριακοί, 3 Σουηδοί, 3 Ρώσοι, 2 Μαροκινοί, 2 Ισπανοί, 2 Πολωνοί, 2 Ισραηλινοί. Επίσης στην πτήση επέβαινε ένας πολίτης από τις χώρες: Βέλγιο, Ινδονησία, Σομαλία, Νορβηγία, Σερβία, Τόγκο, Μοζαμβίκη, Ρουάντα, Σουδάν, Ουγκάντα και Υεμένη. Τέσσερις επιβάτες της μοιραίας πτήσης ταξίδευαν με διαβατήρια του ΟΗΕ και οι εθνικότητες του, δεν έχουν διαπιστωθεί.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, το γραφείο του πρωθυπουργού Abiy Ahmed, έγραψε: «Το Γραφείο του Πρωθυπουργού, εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού της Αιθιοπίας, θα θέλαμε να εκφράσουμε τα βαθύτατα συλληπητήριά μας προς τις οικογένειες αυτών που έχασαν τους αγαπημένους τους στο Boeing 737 των Αιθιοπικών Αερογραμμών στην προγραμματισμένη πτήση προς το Ναϊρόμπι της Κένυας, σήμερα το πρωί».

