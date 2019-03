Κορυφαίος Brexiteer βουλευτής της Μέι έτοιμος να τη στηρίξει

Ηγετικός στέλεχος του κόμματος της Βρετανίδας Πρωθυπουργού και βουλευτής-υπέρμαχος του Brexit, ο Ρις Μογκ, αφήνει ενδείξεις για στήριξη της συμφωνίας της Μέι όσον αφορά το Brexit, την ώρα που βουλευτές που τάσσονται υπέρ της ΕΕ έχουν πάρει τον έλεγχο της διαδικασίας στη Βουλή των Κοινοτήτων για να δοκιμάσουν πιο ήπιες εναλλακτικές.

Ο Ρις Μογκ, που είναι επικεφαλής του οργανισμού European Research Group, υπέρ του Brexit, αναγνώρισε ότι αν δεν καταφέρουν να στηρίξουν τη συμφωνία αποχώρησης της Μέι, η Βρετανία θα μπορούσε να παραμείνει στην ΕΕ.

«Η επιλογή φαίνεται να είναι είτε η συμφωνία της Μέι είτε καθόλου Brexit», έγραψε στο Twitter.

«Είναι αυτή η συμφωνία χειρότερη από το να μην αποχωρήσουμε;», πρόσθεσε. «Όχι, σίγουρα όχι. Εάν πάρουμε αυτή τη συμφωνία, είμαστε νομικά εκτός της ΕΕ… Το να είμαστε εκτός έχει μεγάλη σημασία. Επαναφέρει την ανεξαρτησία μας».

