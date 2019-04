Στις φλόγες η Παναγία των Παρισίων

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων το βράδυ της Δευτέρας (19.50 ώρα Ελλάδας).

Εικόνες δείχνουν πυκνό καπνό και φλόγες να βγαίνουν από την κορυφή του ιστορικού μνημείου, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες έχει καταρρεύσει πλήρως ο θόλος του ναού.

Εκπρόσωπος του δήμου ανέφερε ότι η περιοχή εκκενώνεται.

«Τρομακτική πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην Παναγία των Παρισίων» έγραψε στο Twitter η δήμαρχος Αν Χινταλγκό.

Προσώρας δεν είναι ξεκάθαρο τι προκάλεσε τη φωτιά. Το τηλεοπτικό κανάλι France 2 μετέδωσε ότι η αστυνομία αντιμετωπίζει το συμβάν ως ατύχημα. Η φωτιά ενδεχομένως να συνδέεται με τις εργασίες συντήρησης οι οποίες γίνονταν στο ιστορικό κτίριο. Λόγω των εργασιών ανακαίνισης στην εκκλησία την περασμένη εβδομάδα απομακρύνθηκαν από τον χώρο τα ορειχάλκινα αγάλματα.

Ο ναός, ο οποίος οικοδομήθηκε τον 12ο αιώνα, είναι το πιο δημοφιλές αξιοθέατο της γαλλικής πρωτεύουσας και προσελκύει 12 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ακύρωσε το προγραμματισμένο για απόψε διάγγελμά του προς το Έθνος και θα επισκεφτεί το σημείο.

Eκπρόσωπος του ναού είπε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έχει τυλιχθεί στις φλόγες όλος ο ξύλινος σκελετός, που χρονολογείται από το 19ο αιώνα από τη μία πλευρά και από τον 13ο από την άλλη. «Όλα καίγονται, δεν θα απομείνει τίποτα», είπε ο Αντρέ Φινό.

Τεράστιο σύννεφο καπνού έχει υψωθεί πάνω από την πόλη και στάχτες πέφτουν σε μεγάλη έκταση.«Όλα καταρρέουν», είπε αξιωματικός της αστυνομίας που βρισκόταν στο σημείο, την ώρα που η στέγη φλεγόταν ακόμη.



Μετά την κατάρρευση του βέλους της εκκλησίας, ο αντιδήμαρχος Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, είπε ότι έχει ξεκινήσει μια «ιδιαίτερη αποστολή» για να σωθούν τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται στον ναό. Δίνεται επίσης προτεραιότητα στην ασφάλεια των τουριστών και των κατοίκων της περιοχής.



Τα κτίρια γύρω από την εκκλησία, στην καρδιά της πρωτεύουσας, έχουν εκκενωθεί.

Fire at Notre Dame cathedral in Paris. Looks like the latest in a number of attacks on Catholic Churches — Saint Sulpice last month pic.twitter.com/08jyCTm6cF