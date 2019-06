Τραμπ εναντίον Ντράγκι για τις πιθανές αλλαγές στην πολιτική της ΕΚΤ

Την έντονη δυσαρέσκειά του με τις σημερινές δηλώσεις του επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, εξέφρασε με ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να έχει διευκολυντική πολιτική ξανά, πιθανόν μέσω μειώσεων επιτοκίων ή αγορά ενεργητικών, εάν ο πληθωρισμός δεν κατευθυνθεί προς τον στόχο της, σημείωσε σήμερα ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, μιλώντας στην ετήσια συνάντηση της ΕΚΤ, στην Πορτογαλία.

"Ο Μάριο Ντράγκι μόλις ανακοίνωσε πως έρχονται και άλλα μέτρα τόνωσης, που αμέσως οδήγησε σε πτώση του ευρώ έναντι του δολαρίου, καθιστώντας το αθέμιτα ευκολότερο γι' αυτούς να ανταγωνιστούν έναντι των ΗΠΑ. Χρόνια τώρα γλιτώνουν της συνέπειες, μαζί με την Κίνα και άλλους".

Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA. They have been getting away with this for years, along with China and others.