Τραμπ: Η Fed δεν ξέρει τι κάνει, αύξησε τα επιτόκια πολύ γρήγορα

Εντονη κριτική κατά της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας άσκησε ο Αμερικανός πρόεδρος, συνεχίζοντας την πίεση στην κεντρική τράπεζα για αλλαγή πολιτικής και μείωση επιτοκίων.

«Παρά το γεγονός ότι η Αμερικανική Ομοσποδιακή Τράπεζα δεν ξέρει τι κάνει -αύξησε τα επιτόκια πάρα πολύ γρήγορα (πολύ χαμηλός πληθωρισμός, σε άλλα μέρη του κόσμου επιβράδυνση, μειώσεις και χαλάρωση), και προχώρησε σε σύσφιξη μεγάλου μεγέθους, $50 δισ./μήνα-, είμαστε σε πορεία για να έχουμε έναν Ιούνιο από τους καλύτερους στην αμερικανική ιστορία».

Despite a Federal Reserve that doesn’t know what it is doing - raised rates far to fast (very low inflation, other parts of world slowing, lowering & easing) & did large scale tightening, $50 Billion/month, we are on course to have one of the best Months of June in U.S. history.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2019

«Σκεφτείτε τι θα μπορούσε να γίνει, εάν η Fed τα είχε κάνει σωστά. Χιλιάδες μονάδες υψηλότερα ο Dow και το ΑΕΠ στο 4 ή ακόμη και 5%. Τώρα έχουν κολλήσει, σαν ένα πεισματάρικο παιδί, όταν χρειαζόμαστε μειώσεις επιτοκίων και χαλάρωση, για να καλύψουμε αυτό που οι άλλες χώρες κάνουν εναντίον μας. Τα έκαναν μαντάρα!»

Η κάθε χώρα να προστατεύει τα δικά της δεξαμενόπλοια στη Μέση Ανατολή



Να προστατεύουν τα δικά τους πλοία οι υπόλοιπες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας και της Ιαπωνίας, στη Μέση Ανατολή, ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διερωτήθηκε, επίσης μέσω Twitter: «Η Κίνα περνάει το 91% του πετρελαίου της από τα Στενά (του Ορμούζ), η Ιαπωνία το 62% και πολλές άλλες χώρες παρομοίως. Γιατί να προστατεύουμε τις θαλάσσιες οδούς για άλλες χώρες (τόσα χρόνια) με μηδενική αποζημίωση;».

China gets 91% of its Oil from the Straight, Japan 62%, & many other countries likewise. So why are we protecting the shipping lanes for other countries (many years) for zero compensation. All of these countries should be protecting their own ships on what has always been.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2019

Προσθέτει: «Ολες αυτές οι χώρες πρέπει να προστατεύουν τα δικά τους πλοία, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού που ήταν πάντα επικίνδυνο».

....a dangerous journey. We don’t even need to be there in that the U.S. has just become (by far) the largest producer of Energy anywhere in the world! The U.S. request for Iran is very simple - No Nuclear Weapons and No Further Sponsoring of Terror! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2019