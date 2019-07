Τουσκ: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι προσηλωμένη στο κράτος δικαίου

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η υποψήφια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέση του προέδρου της Επιτροπής είναι προσηλωμένη στη διατήρηση των ευρωπαϊκών κανονισμών για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την ελευθερία του Τύπου, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.

«Χάρηκα που γνώρισα σήμερα την φον ντερ Λάιεν, μια εξαίρετη υποψήφια πρόεδρο της Επιτροπής, μια φίλη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, αφοσιωμένη στο κράτος δικαίου και με ένα όραμα για την διατήρηση της ενότητας της ΕΕ», τόνισε ο Τουσκ με tweet του.

