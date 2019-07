Εργατικοί: Ο Τζόνσον θα προσέξει τους σούπερ πλούσιους φίλους του

Η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ενωση χωρίς συμφωνία, που υποστηρίζει ο Μπόρις Τζόνσον, θα σήμαινε περικοπές σε θέσεις εργασίας και πιο υψηλές τιμές στα μαγαζιά, καθώς και τον κίνδυνο το εθνικό σύστημα υγείας να ξεπουληθεί σε αμερικανικούς οργανισμούς, μέσα από μία γλυκύτατη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζει σε μήνυμά του ο επικεφαλής των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν, για τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας.

Johnson’s No Deal Brexit would mean job cuts, higher prices in the shops, and risk our NHS being sold off to US corporations in a sweetheart deal with Donald Trump. The people of our country should decide who becomes the Prime Minister in a General Election.

«Στην καμπάνιά του για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος, ο Μπόρις Τζόνσον περηφανευόταν ότι ήταν ο μεγαλύτερος υπερασπιστής των τραπεζιτών που κατέστρεψαν την οικονομία. Δεν θα προσέξει εσάς, αλλά μόνο τον εαυτό του και τους σούπερ πλούσιους φίλους του», σημειώνει το Εργατικό Κόμμα στο Twitter, για την εκλογή του Μπόρις Τζόνσον ως προέδρου των Τόρις και πρωθυπουργού.

In his campaign to become leader, Boris Johnson boasted he was the biggest defender of the bankers who crashed the economy.



He won’t look out for you, only himself and his super-rich friends.



