Bρετανία: Εχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ο Τζόνσον

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έχασε την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο την Τρίτη μετά την απόφαση βουλευτή των Τόρις να ενταχθεί στους Φιλελεύθερους Δημοκράτες.

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Φίλιπ Λι κατευθύνθηκε προς την πτέρυγα όπου κάθονταν οι βουλευτές των Φιλελεύθερων Δημοκρατών τη στιγμή που μιλούσε ο κ. Τζόνσον.

«Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν μπορώ να υπηρετήσω τους εκλογείς μου και τα συμφέροντα της χώρας ως μέλος των Συντηρητικών στο κοινοβούλιο» ανέφερε σε ανακοίνωση του ο κ. Λι. «Η συντηρητική κυβέρνηση επιδιώκει με επιθετικό τρόπο ένα επιβλαβές Brexit με ανήθικο τρόπο. Bάζει χωρίς λόγο σε κίνδυνο ζωές και δουλειές και θέτει σε κίνδυνο την ενότητα του Ηνωμένου Βασιλείου» πρόσθεσε σύμφωνα με το Reuters.

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR