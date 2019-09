Elliott Management: Επένδυση $3,2 δισ. στην ΑΤ&Τ

Σε νέα επένδυση $3,2 δισ. στην ΑΤ&Τ προχωράει το ακτιβιστικό hedge fund Elliott Management, λέγοντας ότι η εταιρεία θα μπορούσε να αποτιμηθεί σε περισσότερα από $60 ανά μετοχή, μέχρι τα τέλη του 2021.

Η μετοχή της AT&T ενισχύεται 4,5%.

Στο ζήτημα αναφέρεται και ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Twitter. Κάνει λόγο «για σπουδαία νέα», αφήνοντας αιχμές για το CNN, καθώς όπως λέει «ίσως τώρα σταματήσουν οι ψευδείς ειδήσεις».

...But most importantly, @CNN is bad for the USA. Their International Division spews bad information & Fake News all over the globe. This is why foreign leaders are always asking me, “Why does the Media hate the U.S. sooo much?” It is a fraudulent shame, & all comes from the top!