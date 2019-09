Τραμπ: Η ΕΚΤ μειώνει επιτόκια και η Fed κάθεται, κάθεται, κάθεται!

«Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντέδρασε γρήγορα, μείωσε τα επιτόκια κατά 10 μονάδες βάσης. Προσπαθούν και το πετυχαίνουν να υποτιμήσουν το ευρώ έναντι του ΠΟΛΥ ισχυρού δολαρίου, δίνοντας πλήγμα στις αμερικανικές εξαγωγές…

»Και η Fed κάθεται και κάθεται και κάθεται. Πληρώνονται για να δανείζουν χρήματα, ενώ πληρώνουμε τόκο!», αναφέρει σε δημοσίευσή του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος όσον αφορά τη σημερινή απόφαση της ΕΚΤ για μείωση επιτοκίου καταθέσεων και έναρξη νέου προγράμματος αγοράς ομολόγων.

European Central Bank, acting quickly, Cuts Rates 10 Basis Points. They are trying, and succeeding, in depreciating the Euro against the VERY strong Dollar, hurting U.S. exports.... And the Fed sits, and sits, and sits. They get paid to borrow money, while we are paying interest!