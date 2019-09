Σαουδική Αραβία: Πλήγμα στην παραγωγή πετρελαίου μετά τις επιθέσεις των Χούτι

Οι επιθέσεις με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs) εναντίον της Σαουδικής Αραβίας προκάλεσαν την «προσωρινή» διακοπή της παραγωγής στις δύο εγκαταστάσεις οι οποίες στοχοθετήθηκαν και οι οποίες συνεισφέρουν περίπου τη μισή παραγωγή της γιγαντιαίας εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας ARAMCO, ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου το σαουδαραβικό υπουργείο Ενέργειας.

Οι επιθέσεις «είχαν αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή της παραγωγής στις εγκαταστάσεις στο Αμπκάικ και στο Χουράις», αναφέρεται σε ανακοίνωση που υπογράφεται από τον σαουδάραβα υπουργό Ενέργειας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν και μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του βασιλείου, το SPA.

Τα πλήγματα διέκοψαν την εξόρυξη 5,7 εκατομμυρίων βαρελιών αργού, ήτοι σχεδόν του 50% του συνόλου της παραγωγής της ARAMCO, προστίθεται στο κείμενο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Εν τω μεταξύ το Ιράν απέρριψε σήμερα ως «παράλογες» τις κατηγορίες του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, ο οποίος θεώρησε την Ισλαμική Δημοκρατία υπεύθυνη για την επίθεση την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι Χούτι της Υεμένης.

«Κατηγορίες και επισημάνσεις τόσο στείρες και τυφλές είναι ακατανόητες και παράλογες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Αμπάς Μουσαβί, αφήνοντας να εννοηθεί πως είχαν στόχο να δικαιολογήσουν «μελλοντικές δράσεις» εναντίον του Ιράν. Για τον Μουσαβί, τα σχόλια αυτά έχουν στόχο «να πλήξουν τη φήμη μιας χώρας ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για μελλοντικές δράσεις εναντίον της».

Αναφερόμενος στην πολιτική της «μέγιστης πίεσης» που ασκεί η Ουάσινγκτον εναντίον του Ιράν, ο Μουσαβί εκτιμά σε ανακοίνωση που δόθηκε στον Τύπο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες «προφανώς μετέτρεψαν την πολιτική αυτή σε πολιτική του μέγιστου ψεύδους εξαιτίας των αποτυχιών τους».

