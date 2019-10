Τραμπ: Ηρθε η ώρα να φύγουμε από αυτούς τους γελοίους πολέμους

«Oι Ηνωμένες Πολιτείες επρόκειτο να μείνουν στη Συρία για 30 μέρες, πριν από πολλά χρόνια. Μείναμε και μπήκαμε πιο βαθιά και πιο βαθιά στη μάχη, χωρίς στόχο. Όταν πήγα στην Ουάσιγκτον, ο ISIS ήταν ανεξέλεγκτος στην περιοχή. Γρήγορα νικήσαμε το 100% του Χαλιφάτου του ISIS, συμπεριλαμβανομένων των χιλιάδων συλλήψεων των μαχητών του ISIS, κυρίως από την Ευρώπη», σημειώνει ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter.

The United States was supposed to be in Syria for 30 days, that was many years ago. We stayed and got deeper and deeper into battle with no aim in sight. When I arrived in Washington, ISIS was running rampant in the area. We quickly defeated 100% of the ISIS Caliphate,..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

Και συνεχίζει:

«Αλλά η Ευρώπη δεν τους ήθελε πίσω, είπαν να τους κρατήσουμε στις ΗΠΑ! Είπα "ΟΧΙ, σας κάναμε μεγάλη χάρη και τώρα θέλετε να τους κρατήσουμε στις αμερικανικές φυλακές, με τεράστιο κόστος. Είναι δικοί σας, για δίκες".

....including capturing thousands of ISIS fighters, mostly from Europe. But Europe did not want them back, they said you keep them USA! I said “NO, we did you a great favor and now you want us to hold them in U.S. prisons at tremendous cost. They are yours for trials.” They..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

»Και πάλι είπαν "ΟΧΙ", σκεπτόμενοι, όπως συνήθως, ότι οι ΗΠΑ είναι πάντα το "κορόιδο" στο ΝΑΤΟ, στο εμπόριο, σε όλα. Οι Κούρδοι πολέμησαν μαζί μας, αλλά πληρώθηκαν τεράστια ποσά χρήματος και εξοπλισμού για να το κάνουν. Πολεμούν την Τουρκία εδώ και δεκαετίες.

.....again said “NO,” thinking, as usual, that the U.S. is always the “sucker,” on NATO, on Trade, on everything. The Kurds fought with us, but were paid massive amounts of money and equipment to do so. They have been fighting Turkey for decades. I held off this fight for.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

»Eίναι καιρός για εμάς να φύγουμε από αυτούς τους γελοίους Ατέλειωτους Πολέμους, πολλοί από αυτούς είναι φυλετικοί, και να φέρουμε τους στρατιώτες μας στην πατρίδα», προσθέτει.

....almost 3 years, but it is time for us to get out of these ridiculous Endless Wars, many of them tribal, and bring our soldiers home. WE WILL FIGHT WHERE IT IS TO OUR BENEFIT, AND ONLY FIGHT TO WIN. Turkey, Europe, Syria, Iran, Iraq, Russia and the Kurds will now have to..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

«Η Τουρκία, η Ευρώπη, η Συρία, το Ιράν, το Ιράκ, η Ρωσία και οι Κούρδοι πρέπει τώρα να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση και τι θέλουν να κάνουν με τους μαχητές του ISIS που έχουν συλληφθεί στη "γειτονιά" τους. Ολοι μισούν τον ISIS, είναι εχθροί για χρόνια. Είμαστε 7.000 μίλια μακριά και θα συγκρουστούμε ξανά με τον ISIS, εάν μας πλησιάσουν!».

...figure the situation out, and what they want to do with the captured ISIS fighters in their “neighborhood.” They all hate ISIS, have been enemies for years. We are 7000 miles away and will crush ISIS again if they come anywhere near us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019