Εγκρίθηκε η παράταση του Brexit έως τις 31 Ιανουαρίου

Οι πρεσβευτές των 27 χωρών μελών της ΕΕ ενέκριναν σήμερα την παράταση του Brexit έως τις 31 Ιανουαρίου 2020, όπως γνωστοποίησε μέσω Twitter ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.

«Η ΕΕ των 27 συμφώνησε ότι θα δεχτεί το αίτημα της Μεγάλης Βρετανίας για παράταση έως τις 31 Ιανουαρίου 2020. Η απόφαση αναμένεται να επισημοποιηθεί μέσω γραπτής διαδικασίας», έγραψε (σ.σ. δεν θα χρειαστεί να υπάρξει Σύνοδος Κορυφής).

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.