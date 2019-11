Χονγκ Κονγκ: Η αστυνομία μπήκε στο Πολυτεχνείο για να κάνει συλλήψεις

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ έσπασε τα οδοφράγματα που είχαν στήσει οι φοιτητές στην Πολυτεχνική Σχολή και εισήλθε στον χώρο για να συλλάβει τους διαδηλωτές.

Οι φιλοδημοκρατικοί διαδηλωτές πυρπόλησαν σήμερα το πρωί την είσοδο της Πολυτεχνικής Σχολής του Χονγκ Κονγκ, όπου βρίσκονται κλεισμένοι, προκειμένου να εμποδίσουν την επέμβαση της αστυνομίας, η οποία από την πλευρά της απείλησε να κάνει χρήση «πραγματικών σφαιρών» και «φονικών όπλων» εναντίον τους.

Οι κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται στην πρώην βρετανική αποικία εδώ και περισσότερους από πέντε μήνες πέρασαν την προηγούμενη εβδομάδα σε μία πολύ πιο ακραία και βίαιη φάση, με αποτέλεσμα να κλείσουν σχολεία και να προκληθεί ανησυχία για το κατά πόσο είνει εφικτή η επίλυση της άνευ προηγουμένου πολιτικής κρίσης.

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα, σύμφωνα με ανταποκριτές του AFP, προτού εμφανιστεί πυκνός καπνός από την είσοδο της Πολυτεχνικής Σχολής του Χονγκ Κονγκ (PolyU), το οποίο αυτό το Σαββατοκύριακο αναδείχθηκε σε προπύργιο των διαδηλωτών.

Protesters are detained by police near the Hong Kong Polytechnic University in Hung Hom district of Hong Kong

📷@AntAFP pic.twitter.com/9EfrELfn8c