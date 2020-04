Goldman Sachs: Πολύ μακριά και πολύ γρήγορα πήγε το ράλι

Το ράλι στις αγορές πήγε πολύ μακριά και πολύ γρήγορα (too far, too fast) προειδοποιεί η Goldman Sachs, καθώς οικονομίες και εταιρικά κέρδη πλήττονται άγρια από την πανδημία.

Στην Wall Street ο S&P κέρδισε περίπου 25% από τα χαμηλά του Μαίου, ενώ ο Nasdaq βρίσκεται πλέον σε απόσταση μόλις 10% από τα ιστορικά υψηλά του. Ενώ οι χώρες και οι κεντρικές τράπεζες παρεμβαίνουν, ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής του οίκου Peter Oppenheimer δήλωσε ότι το ράλι «ήταν πιθανότατα πολύ γρήγορο δεδομένων των βραχυπρόθεσμων προσδοκιών σε ότι αφορά την οικονομία και την εταιρική κερδοφορία».

«Θα υποστηρίζαμε ότι το ράλι πήγε πολύ μακριά, πολύ γρήγορα και υπάρχουν ακόμα πτωτικοί κίνδυνοι», δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η οικονομία των ΗΠΑ θα συρρικνωθεί κατά 6,2% το 2020. Περιμένει γρήγορη ανάκαμψη το β’ εξάμηνο, αυτή όμως θα ξεκινήσει από χαμηλή βάση. Όπως είπε ο Oppenheimer «πιστεύουμε ότι θα δούμε ισχυρή ανάκαμψη στις οικονομίες και την εταιρική κερδοφορία αλλά από πολύ χαμηλή βάση το β’ εξάμηνο της φετινής χρονιάς… αυτό πιθανότητα θα δημιουργήσει μια λογική ανάκαμψη στα ενεργητικά με κίνδυνο.