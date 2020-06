ΗΠΑ: Ανoδος-ρεκόρ για τις λιανικές πωλήσεις τον Μάιο

Ισχυρή ανάκαμψη κατέγραψαν οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ μετά τη βουτιά του Απριλίου, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο στην ιστορία.

Ειδικότερα, οι λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν 17,7% τον περασμένο μήνα, έναντι πρόβλεψης για άνοδο 8,8%.

Τον Απρίλιο, οι λιανικές πωλήσεις είχαν βουτήξει 16,4%.

Εξαιρουμένης της κατηγορίας των αυτοκινήτων, οι λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν 12,4%, μετά από πτώση 17,2% τον Απρίλιο.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter, ο οποίος έσπευσε να προαναγγείλει ότι έρχεται μεγάλη ημέρα για τη Wall Street.

«Wow! Οι λιανικές πωλήσεις του Μαΐου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο όλων των εποχών, πάνω 17,7%. Πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αναμενόταν. Φαίνεται σαν μια μεγάλη ημέρα για το χρηματιστήριο και για την αγορά εργασίας», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

Wow! May retail sales show biggest one-month increase of ALL TIME, up 17.7%. Far bigger than projected. Looks like a BIG DAY FOR THE STOCK MARKET, AND JOBS!