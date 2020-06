Τραμπ: «Εντελώς άθικτη» η εμπορική συμφωνία με την Κίνα

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι η διμερής συμφωνία που διαπραγματεύθηκε η κυβέρνησή του με αυτή της Κίνας για το διμερές εμπόριο παραμένει σε ισχύ, άθικτη.

«Η συμφωνία για το εμπόριο με την Κίνα είναι εντελώς άθικτη. Ελπίζω ότι (σ.σ. οι Κινέζοι) θα συνεχίσουν να εκπληρώνουν τους όρους της συμφωνίας», ανέφερε ο κ. Τραμπ σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement!