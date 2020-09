Φον ντερ Λάιεν για Τουρκία: Πρέπει να σταματήσουν οι μονομερείς ενέργειες

Θετικό βήμα χαρακτήρισε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την αποχώρηση των τουρκικών πλοίων από την Ανατολική Μεσόγειο, κατά την ομιλία της για την "Κατάσταση της Ένωσης" στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τόνισε, ωστόσο, ότι «πρέπει να σταματήσουν οι μονομερείς ενέργειες».

«Η Τουρκία είναι κοντά μας στο χάρτη. Η απόστασή μας μεγαλώνει. Φιλοξενεί εκατομμύρια προσφύγων και εμείς δίνουμε σημαντικά ποσά για να υποστηρίξουμε την προσπάθεια, αλλά τίποτα από όλα αυτά δε δικαιολογεί την προσπάθεια εκφοβισμού των γειτόνων και τα κράτη-μέλη της ΕΕ, η Κύπρος και η Ελλάδα πάντοτε μπορούν να υπολογίζουν σε πλήρη αλληλεγγύη», υπογράμμισε.

Στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% μέχρι το 2030, πρέπει να θέσει η Ευρωπαϊκή Ενωση, σημείωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης ενώπιον της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Οπως μεταδίδει το Reuters, ο τρέχον στόχος της ΕΕ είναι για μείωση κατά 40%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει αναθεωρημένο στόχο σε τροπολογία στη νομοθεσία για το κλίμα, ένα νομοσχέδιο που χρειάζεται έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη.

To become the 1st climate-neutral continent, we're proposing to increase the 2030 target for emission reduction to at least 55%. I recognise this is too much for some & not enough for others. But our economy & industry can manage this. And they want it, too.#EUGreenDeal #SOTEU pic.twitter.com/fbm5J1yEZd