Τέλος στις ελπίδες για νέο πακέτο τόνωσης έβαλε ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε την Τρίτη στο Twitter ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με τους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου για ένα νέο πακέτο τόνωσης μέχρι να πραγματοποιηθούν οι εκλογές της 3 Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ τόνισε ότι διαφωνεί με την Δημοκρατική πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτειών, ενώ την κατηγόρησε ότι δεν διαπραγματεύεται καλόπιστα.

Ο ίδιος διαμήνυσε ότι σχεδιάζει να περάσει ένα «μεγάλο νομοσχέδιο τόνωσης» αν κερδίσει τον Τζο Μπάιντεν στις εκλογές, το οποίο θα δίνει βάρος στους σκληρά εργαζόμενους Αμερικανούς και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Nancy Pelosi is asking for $2.4 Trillion Dollars to bailout poorly run, high crime, Democrat States, money that is in no way related to COVID-19. We made a very generous offer of $1.6 Trillion Dollars and, as usual, she is not negotiating in good faith. I am rejecting their...