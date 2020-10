Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ εξετάζει πολύ σοβαρά το ψηφιακό ευρώ

Υπάρχουν μερικές καλές κατηγορίες διαρθρωτικών αλλαγών λόγω της πανδημίας κορωνοϊού, δήλωσε τη Δευτέρα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Oπως είπε η Κριστίν Λαγκάρντ, στην Ευρώπη το 50% των εργαζομένων εργαζόταν εξ αποστάσεως. «Μόνο το 10% από αυτούς επιθυμεί να επιστρέψει στο γραφείο», πρόσθεσε.

«Η εργασία θα είναι διαφορετική και σε χώρες όπου τα μετρητά ήταν "βασιλιάς". Υπάρχει πλέον μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ψηφιακές πληρωμές. Η ΕΚΤ εξετάζει πολύ σοβαρά το ψηφιακό ευρώ», σημείωσε η Κριστίν Λαγκάρντ. Πρόσθεσε ωστόσο ότι το ψηφιακό ευρώ δεν πρέπει και δεν θα αντικαταστήσει με κανέναν τρόπο τα μετρητά, αλλά θα λειτουργήσει συμπληρωματικά.

Συζητώντας το μετα-πανδημικό τοπίο και τις προκλήσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη, η Λαγκάρντ δήλωσε ότι πρόκειται να υπάρξει ένα νέο κύμα παγκοσμιοποίησης, με οδηγό τις υπηρεσίες. Το 60% των πολυεθνικών εταιρειών υιοθέτησε περισσότερες ψηφιακές τεχνολογίες ως απάντηση στην Covid, είπε χαρακτηριστικά.

LIVE: Christine @Lagarde, President of the @ECB talks about Europe’s transformation as a result of the pandemic, with Alfred Kammer, Director of the IMF’s European Department. #IMFMeetings https://t.co/wvRMl8YafO