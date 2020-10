Σαρλ Μισέλ: Στο τραπέζι η κατάσταση στην Αν. Μεσόγειο

Ξεκίνησε η δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ. Το πρώτο θέμα, το οποίο συζητούν οι ηγέτες, αφορά στις σχέσεις της ΕΕ με την Αφρική.



Στο τραπέζι θα βρεθεί η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως ανέφερε προσερχόμενος και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Ειδικότερα, ο κ. Μισέλ σημείωσε ότι «με μεγάλη βεβαιότητα, πολλές αντιπροσωπείες θα φέρουν το θέμα της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο μετά τις τελευταίες εξελίξεις».

