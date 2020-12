Τσαβούσογλου: Αγαπητέ Νίκο, ορίστε μερικές φιλικές συμβουλές

Με ένα tweet ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας απαντά με τον δικό του τρόπο στα όσα ανέφερε ο Έλληνας ομόλογός του Νίκος Δένδιας σε πρόσφατη συνέντευξή του.



«Αγαπητέ Νίκο, ορίστε μερικές φιλικές συμβουλές για το νέο έτος - σταμάτα να ζητάς βοήθεια από άλλους και να βλάπτεις την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Τον Μάιο του 2021 είναι η χρονιά που διευθετούμε τις διαφορές μας ευθέως, ειλικρινά και με ζέση» αναφέρει ο Τσαβούσογλου.

Dear Niko, here's some friendly advice for the new year- stop asking for help from others and injuring the Greek people’s dignity. May 2021 be the year when we settle our differences equitably by talking directly, sincerely, and earnestly. @NikosDendias https://t.co/ui3hyO8iYi