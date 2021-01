Μπάιντεν: Η δημοκρατία δέχεται πρωτοφανή επίθεση

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να βγει ζωντανά στην τηλεόραση και να απαιτήσει τον τερματισμό της «πολιορκίας» του Καπιτωλίου.

Η αμερικανική Δημοκρατία δέχεται μια πρωτοφανή επίθεση, είπε.

Σε ζωντανή ομιλία του ο Τζο Μπάιντεν μίλησε για επίθεση εναντίον της δημοκρατίας, από έναν όχλο που θέλει να καταλύσει την δημοκρατία.

Ζήτησε δε από τον απερχόμενο πρόεδρο, «να αναλάβει τις ευθύνες του» και να ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα. «Οι λέξεις ενός προέδρου έχουν σημασία, ανεξάρτητα από το πόσο καλός ή κακός είναι» είπε ο Μπάιντεν.

Κλείνοντας το διάγγελμά του ο Μπάιντεν είπε στον Ντόναλντ Τραμπ να βγει μπροστά και «είθε ο Θεός να ευλογεί όσους προσπαθούν να διατηρήσουν την τάξη στο Καπιτώλιο».

"At this hour, our democracy is under an unprecedented assault unlike anything we've seen in modern times," Pres.-elect Biden says after Trump supporters storm the US Capitol. "This is not dissent — it's disorder, it's chaos, it borders on sedition, and it must end now." pic.twitter.com/qAt7HHDMyM