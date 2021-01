ΗΠΑ: Συναγερμός στο Καπιτώλιο, καπνός σε αυτοκινητόδρομο

Συναγερμός έχει σημάνει στο Καπιτώλιο, το οποίο είναι σε lockdown, καθώς σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters, υπήρξε εξωτερική απειλή για την ασφάλεια του κτιρίου με καπνούς να βγαίνουν πιθανώς από παρακείμενο κτίριο.

Προειδοποίηση εξέδωσαν οι δυνάμεις ασφαλείας του Καπιτωλίου, αναφέροντας:

«Προς όλους όσοι βρίσκονται στα κτίρια του Καπιτωλίου: Εξωτερική απειλή ασφάλειας, δεν επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος, Μείνετε μακριά από παράθυρα και πόρτες.

Σύμφωνα με υπάρχουσες πληροφορίες, η εξωτερική απειλή εντοπίζεται κάτω από τη γέφυρα I-295. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα αμερικανικά δίκτυα, φωτιά έχει ξεσπάσει στον αυτοκινητόδρομο που περνά μπροστά από το βόρειο τμήμα του Καπιτωλίου, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Ο συναγερμός είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η πρόβα για την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, η οποία ήταν εκείνη την ώρα σε εξέλιξη.

Δεν υπάρχει φωτιά αυτή τη στιγμή εντός του Καπιτωλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το λοκντάουν επιβλήθηκε λίγα 24ωρα πριν από την ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν και ακολουθεί την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου εναντίον του Καπιτωλίου στην Ουάσιγκτον από εξτρεμιστές και υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ.

BREAKING: Happening now at Capitol. Smoke and emergency announcements. pic.twitter.com/eIcn5WD1LN